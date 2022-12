El presidente de la República habló sobre los cambios que se vienen en cuanto al modelo pensional en Colombia. Dejó sentada su postura acerca del aumento en la edad requerida para acceder a la pensión.

Petro no cree que la edad para pensionarse deba aumentar y señala que, para él, el problema de las pensiones es mucho más profundo.

“No, ese no es el problema de momento. Lo malo es la estructura que tenemos. El sistema de financiación está dejando a 3 millones de personas adultas mayores sin nada, en la calle. El objetivo de un sistema pensional es dar pensión. Si no, ¿para qué? Si las personas cumplen las normas, la edad, ¿por qué no puede tener pensión? Entonces, aquí no hay pensión si no estás en Colpensiones. Es lo único que te está garantizando la pensión”, dijo Petro a Semana.