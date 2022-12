El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló con la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, sobre la actual reforma a la salud y pensional que se avecina, la crisis en Perú, la defensa de los integrantes de la primera línea y sus relaciones bilaterales con Venezuela y Estados Unidos.

La reforma pensional es un tema que está próximo a debatir en sus planes de gobierno, ya que indica que no se acabaran los fondos privados, ni tampoco se va a aumentar la edad de pensión, pues realmente en lo que hay que enfocarse es en organizar la mala estructura que se tiene, donde el sistema de financiación está dejando a tres millones de personas adultas mayores sin su pensión.

En cuanto a la reforma de salud, Tel Jefe de Estado comenta que hay un proceso de concertación frente a si las EPS se acaban en Colombia.

“En el caso de salud, he visto un diálogo entre las actuales EPS, lo que queda, porque es un puñado. Todas se han quebrado y se han llevado la plata de los hospitales y las clínicas. La deuda es de $ 30 billones. Esos se llaman muertos. Ese es el resultado de hoy: hay un puñado de EPS que son cajas de compensación. Digamos que los apoyamos como clínicas, como hospitales, es decir, como IPS. Ya veremos el proceso de concertación, a dónde llega. Mi prioridad en la reforma es montar todo el sistema preventivo”, enfatiza Petro.

En cuanto a la crisis que vive Perú, Petro afirma que Pedro castillo es una “victima”, ya que, aunque lo acusan de ser la cabeza de una organización criminal, no esta condenado por ese delito sino por rebelión.

“Lo cierto es que en Perú hay un presidente elegido popularmente que trata de utilizar un artículo de la Constitución de ellos que sí permite el cierre del Congreso, nosotros no tenemos eso, y vea lo que pasó”, agrega el mandatario.

Para Petro esta crisis en el vecino país es un aviso para otros gobiernos de izquierda.

Su anuncio de dejar en libertad a integrantes de la primera línea que se encuentran presos en algunas cárceles de Colombia ha desatado una tormenta judicial en las últimas semanas, puesto que el fiscal Francisco Barbosa, indica que este procedimiento no es viable en el país, sin embargo, el mandatario dice:

“Mi opinión es que un conflicto social no debe por qué tener gente en la cárcel. Son centenares de personas, ni siquiera en la cárcel, también imputados, procesados; es decir, se le ha puesto un procedimiento judicial a la protesta. Hay casos extremos y no vamos a decir que todo es así, pero en general eso no debe ser”.