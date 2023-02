A la par de que los taxistas piden sacar de Colombia las plataformas que sirven para vincular a carros particulares con usuarios, como Uber, Didi, Cabify, entre otras, uno de sus voceros mete presión con actos que no gustan a la mayoría de los ciudadanos.

Luego de decir que iba a paralizar los aeropuertos si no cumplían con sus pedidos, en W Radio lo entrevistaron para que diera más detalles sobre su propuesta que, por el momento, no tiene peso en el Ministerio de Transporte, que ya dijo que, por ahora, no sacará a las apps del mercado, pero sí está buscando una solución.

En la emisora cuestionaron a Hugo Ospina porque los dueños de taxis sí piden el producido del diario de los carros a los conductores, pero no les pagan la seguridad social como deberían hacerlo.

Aunque inicialmente dijo que esta deberían pagar las empresas, luego digo que eso debería ser cobrado a los usuarios. “Hoy la miseria se está repartiendo entre todos. Yo antes me hacía 26 carreras diarias, hoy me estoy haciendo 14 o 13”, asegura Hugo Ospina.

“¿Usted sabe quién paga las prestaciones sociales, la salud, la pensión y tod0 lo de un conductor de taxi? Lo paga el usuario, no el propietario. Si quieren que les paguemos la seguridad social completa a todos los taxistas, la carrera mínima debe costar entre 18.000 y 24.000 pesos. Si quieren que lo paguemos, pues paguen carreras más costosas”, aseguró Hugo Ospina.

Entonces, según el señor Hugo Ospina "líder de los taxistas", los usuarios de taxis debemos solucionar los deberes que él tiene como dueño de los vehículos.

Él no puede perder dinero pero si los usuarios…#NoJodás pic.twitter.com/DMjeWcldD7 — Nicolás Rincón (@NICOLASRINCON) February 1, 2023

Hugo Ospina se ha convertido en uno de los voceros del gremio de taxista y no descarta lanzarse a la alcaldía de Bogotá o a un cargo en el Concejo, según dijo en Blu Radio.

Cada vez que tenemos época electoral surge el debate sobre las plataformas de transporte. ¿Hugo Ospina, líder de los taxistas, tiene alguna aspiración electoral? Esto nos dijo 👇🏼 Pueden ver la entrevista completa aquí: https://t.co/pvtKaRgLO0 pic.twitter.com/poswgrPn5E — Camila Zuluaga (@ZuluagaCamila) January 31, 2023

En los primeros 32 días de este año 2023 se ha convertido en uno de los incitadores de los taxistas, pues fue uno de los que apareció gritando en un video cuando estos conductores de transporte público bloquearon la entrada y salida de carros en el aeropuerto.

A pesar de que la carrera mínima de los taxis subió para este 2023, los conductores de taxi aseguran que aún no es suficiente lo que ganan y culpan a las plataformas de quitarles empleo, a pesar de que en la mayoría de ellas también está habilitado el servicio para que los usuarios pidan taxi.

Por ejemplo, pare este Día sin carro en Bogotá, las plataformas subieron el precio de algunos viajes, cobrándoles más a los usuarios. Sin embargo, un error que están cometiendo a los conductores de taxi es que siguen haciendo las preguntas que resultan molestas para las personas que les van a pagar.