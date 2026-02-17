Un soldado resultó herido tras ser alcanzado por un rayo en medio de una tormenta eléctrica registrada el domingo 15 de febrero en Popayán. El momento quedó grabado en video y se volvió viral en redes sociales, donde se observa el instante en que la descarga impacta cerca de un helicóptero dentro de una instalación militar y el uniformado cae al suelo.

Un soldado resultó herido en Popayán, Cauca, a causa de un rayo cuando prestaba servicio como centinela. Las autoridades informaron que el militar se encuentra fuera de peligro. pic.twitter.com/irx1sFIgke — Mauricio Vanegas (@Marovaan) February 17, 2026

El hecho ocurrió hacia las 3:45 de la tarde en el Cantón Militar José Hilario López, cuando fuertes lluvias y actividad eléctrica afectaban la ciudad. Según información oficial, el militar se encontraba prestando servicio como centinela y realizaba labores de vigilancia perimetral cerca de una aeronave cuando se produjo el impacto.

El Ejército Nacional de Colombia informó que el uniformado fue atendido de inmediato por personal de la unidad y luego trasladado a un centro asistencial. La institución indicó que su estado de salud es estable y que continúa en proceso de recuperación tras recibir atención médica oportuna.

En la inspección preliminar se determinó que la descarga eléctrica también afectó la estructura del helicóptero cercano, generando daños considerados críticos en el rotor de cola. Debido a ello, la aeronave permanece fuera de operación mientras se adelantan evaluaciones técnicas para establecer el alcance de las afectaciones.

Desde la institución militar señalaron que el incidente estuvo relacionado exclusivamente con las condiciones climáticas de la zona y descartaron cualquier vínculo con hechos de orden público.

