El pico y placa no es el mismo en diferentes puntos de Colombia y depende de las alcaldías y, en algunos casos, gobernaciones. Pero ahora, con las declaraciones del ministro de Transporte, William Camargo, el Gobierno Nacional empieza a tomar protagonismo en este tema y no gustará a los propietarios de carros particulares y de motos.

Ocurrió en el marco de las reuniones del mencionado funcionario con representantes de los taxistas del país, quienes están en busca de soluciones y mejoría de las condiciones de trabajo para ese gremio. Y uno de los puntos que se ha tocado es la restricción de movilidad para el servicio público y lo que ocurre en relación con los carros y motos que no hacen parte del grupo de públicos.

Pues el ministro Camargo dio declaraciones a los medios y en estas se refirió a la posibilidad de aumentar la restricción para los automóviles de placa amarilla. Incluso, el ministro afirmó que las horas pico podrían ser solo para que circule el servicio público y estén guardados los particulares.

Idea del ministro de Transporte para ampliar restricción a todos los particulares en horas pico

Las palabras de William Camargo dan prioridad a lo público y colectivo, no a lo individual, privado y particular. Esto va de la mano con las propuestas del Gobierno de Gustavo Petro en otros rubros y que buscaría que los ciudadanos usen más el transporte público, casi por obligación:

“Cuando destinamos la infraestructura pública, en horas pico, para que vehículos particulares, transporte público y motocicletas la utilicen, estamos castigando la operación del transporte público… En el pasado, muchas ciudades han evidenciado, que puede mejorarse [la movilidad] con restricciones en las horas pico”.

Ministro de Transporte propone restringir la movilidad de vehículos particulares en hora pico https://t.co/nHc7qoAijq ¿Qué opina? pic.twitter.com/lRMqR3marU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 9, 2023

Para el jefe de la cartera de Transporte, es imposible hablar de mejorar la movilidad en las ciudades principales sin intervenir las horas pico, además no considera que no solo se puede mejorar el transporte público y dejar como está el particular. Y así lo justificó: “Si consideramos que resolver el problema de la movilidad, sin incidir sobre ese comportamiento en horas pico, se hace con mejorar el transporte público y sin incidir sobre vehículos privados, estamos generando una distorsión”.

¿Cómo sería la movilidad en las horas pico?

Poniendo como ejemplo los conocidos días sin carro y llevándolo a las horas pico, Camargo hizo un llamado para que se vean “modos alternativos” y que se tenga el “transporte público como eje principal”, para que así el pico y placa pase a ser un tipo de horas sin carro.

Adhiero al pico y placa permanente que propone el nuevo @MinTransporteCo, solucionaría el problema del tráfico de un solo plumazo. pic.twitter.com/GjMFBIGlKV — Rafael Noguera (@ranoguera) July 8, 2023

La idea, que supuestamente se va a poner a consideración de alcaldías y administraciones departamentales, no es una propuesta formal en el momento. Pero sumaría a la inconformidad que ya hay por los impuestos y gastos que se pagan al tener un carro particular, además de lo que también se cobra por el mantenimiento de vías y carreteras.

Además, expondría mucho más las falencias del servicio público, sobre todo en las horas con mayor demanda y sin mayores opciones. También dejaría sin opción a los conductores de aplicaciones de transporte que trabajan con carros particulares, dejando toda la responsabilidad en los vehículos de servicio público y que estén avalados para prestarlo por las diferentes empresas.