La novela de la aerolínea de bajo costo Viva Air, que hace un par de semanas entró en proceso de liquidación, parece no acabar. Esta vez se conoció una dura carta por parte de los trabajadores de la compañía, quienes denuncian públicamente que están viviendo una grave situación porque esta ha incumplido con el pago de la seguridad social e incluso no ha honrado el compromiso adquirido de un Plan de Retiro Voluntario.

En la misiva, los empleados hacen un recuento de cómo la low cost llegó al punto de tener que liquidar el negocio y señalan lo que a su parecer fueron inconsistencias en el proceso de integración con Avianca.

“El 28 de abril del 2022 se celebró una compraventa de acciones de la sociedad Fast Colombia S.A.S (Viva Air) quien su accionista único era VivaLatinamerica S.A, propiedad de Declan Ryan con Avianca. Entendiendo que la integración estaba supeditada a las aprobaciones gubernamentales que podían tardar hasta un año”, se aseguró.

Tras el recuento, los empleados dicen que el cese de operaciones de Viva, el 27 de febrero pasado, fue conocido a través de medios y no por la empresa, y posteriormente se les ofreció un Plan de Retiro Voluntario a varios de ellos.

De acuerdo con su relato, dicho plan no prosperó, con lo cual la nómina se pagó con normalidad hasta abril gracias a un préstamo.

Aseveraron que días antes de que Avianca rechazara integrarse con Viva bajo las condiciones impuestas por las autoridades, la junta directiva de la low cost había aprobado “el pago de pólizas y renovaciones de permiso de operación, gastando así, el poco dinero que quedaba en Viva. Lo cual generó falsas expectativas entre los empleados de una integración y por ende de la salvación de Viva”.

Como se informó en su momento, el 30 de mayo la empresa reveló que no pagaría nómina de ese mes, y posteriormente ofreció a los empleados, otra vez, un Plan de Retiro Voluntario, el cual se honraría a más tardar el 30 de junio.

“Nos reconocían no solo la liquidación, la indemnización correspondiente (a la cual le cambiaron el nombre y la llamaron Bonificación por retiro), el pago de la nómina del mes de mayo que nos adeudaban y el bono de los 10 años de la compañía, el cual estaba pendiente de pago desde julio del 2022”, dicen los colaboradores.

Para su sorpresa esto no pasó y el pasado viernes, que era el plazo máximo, se quedaron esperando el pago, y además se enteraron de la renuncia de Francisco Lalinde, quien ejercía como CEO encargado, quedando así la firma a la deriva.

“Fuimos engañados, fuimos atropellados, nos hicieron firmar el acuerdo del Plan de Retiro Voluntario ó Acuerdo Transaccional de Salario Ordinario a quema ropa, bajo presión psicológica y con engaños y mentiras aduciendo que tenían dinero en cuentas en el extranjero y repuestos que ya estaban autorizados a vender por parte del Promotor para poder así realizar el pago de ese mutuo acuerdo firmado por casi el 96% de los empleados de Viva, unos mutuos acuerdos que nos vendieron con falsedades, engaños, malicia y mala fe”, denuncian los trabajadores.

Lo más grave es que quienes continúan dicen no tener EPS en este momento porque los pagos dejaron de hacerse el 11 de mayo, y la empresa, en proceso de liquidación, no los ha retirado por planilla y no pueden afiliarse. Así mismo están en mora los pagos para pensiones.

Por esta razón, tanto empleados como exempleados de Viva exigieron el resarcimiento de los perjuicios causados a Avianca y los accionistas de Viva, a quienes acusan por el fatal desenlace de la compañía.