En el marco del IATA Wings of Change Americas (WoCa) celebrado en Ciudad de México, el COO de Avianca, Frederico Pedreira, en entrevista con Valora Analitik, anunció que ya se firmaron los contratos de 10 aeronaves que tenía Viva Air que frenó operaciones en febrero.

Este acuerdo la realizará la aerolínea Avianca con el fin de poder reforzar destinos en Colombia.

“Estamos ya con los contratos firmados ya lo sacamos al público y estamos viendo cómo lo más rápidamente posible podemos poner esos aviones de nuevo a volar, para recuperar de nuevo esa conectividad perdida con la quiebra no solamente de Viva Air si no de Ultra también que no es un actor menor, pero sí tenía un par de aviones”, dijo Pedreira.