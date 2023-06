Un juez estadounidense condenó a dos abogados a pagar una multa de 5.000 dólares por presentar un escrito judicial contra Avianca utilizando la herramienta de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, que se inventó una serie de precedentes legales inexistentes.

Medios estadounidenses han replicado la multa contra los abogados:

New York lawyers sanctioned for using fake ChatGPT cases in legal brief https://t.co/K04KGSFbML

— Metalmaster (@metalmaster63) June 23, 2023