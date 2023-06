La Comisión Federal de Comercio demandó a Amazon por inscribir a sus clientes en su programa Prime sin su consentimiento y, luego, dificultarles la cancelación de dicha suscripción.

Esta es la misiva de la FTC:

FTC takes action against Amazon for enrolling consumers in Amazon Prime without consent and sabotaging their attempts to cancel: https://t.co/RQW33AwfaP /1

— FTC (@FTC) June 21, 2023