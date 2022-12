Diciembre comenzó con una mala noticia para 17 empleados de la oficina de prensa del Ministerio de Salud, a quienes les notificaron que no continuarán trabajando con la entidad, luego de que, supuestamente, se les prometiera una renovación de contrato hasta enero o abril de 2023.

La periodista Mónica Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, señaló que a los trabajadores les informaron sobre la decisión este domingo 3 de diciembre, vía telefónica.

Incluso, explicó que algunos de los afectados laboraron la última semana gratis, ante la promesa de renovación que les habían hecho.

“Es triste saber que no todos trabajan porque son una cuota política. Algunos llegan porque hacen su trabajo y son idóneos para sus cargos. Ya les habían dicho que seguían hasta marzo/abril e incluso trabajaron gratis la última semana con la promesa de renovación”, escribió la presentadora.

Hoy domingo, despidieron gente por teléfono en el @MinSaludCol. A unos les habían dicho que no les renovaban, pero a otros que sí, hasta marzo. Pero hoy dijeron que no, que había orden de no hacerlo y que fueran esta semana a hacer papeles. Así, por teléfono, un domingo.

— MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) December 4, 2022