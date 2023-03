80 agentes de la Policía Nacional que llegaron hasta San Vicente del Caguán fueron retenidos por los campesinos que, según evidenciaron las imágenes difundidas en los medios, fueron desarmados y despojados de su equipo, además de ser obligados a caminar en fila.

Los insultos y palabras ofensivas de las que fueron objeto, además del trato que les dio la guardia indígena abrieron un debate nacional por el papel que debía adoptar el Gobierno de Gustavo Petro frente a la situación.

Sin embargo, la reacción del ministro del Interior, Alfonso Prada, dejó sorprendidos a muchos, pues creen que sus palabras no fueron determinantes para condenar el grave hecho.

En un video que dio a conocer Red+ Noticias, se ve al ministro dando declaraciones acerca de la retención de la que fueron víctimas los 80 policías:

Allí, Prada patinó y afirmó que le pidieron que aclarara si esta acción se trataba de un secuestro, pero matizó la situación diciendo que “hubo una movilización social de campesinos que hicieron un cerco humanitario”, como ocurre en muchos lugares del país.

El mininterior también contó que desde el Gobierno creen “en la palabra” y que en los documentos de compromiso firmados, quedaba claro que los campesinos “habían tratado de evitar una confrontación y proteger la vida de quienes estaban en ese momento”.

María Fernanda Cabal entró a confrontar la declaración del ministro y compartió un video en Twitter en el que le pidió : “no relativice los actos delictivos que todos vimos. Degollar un policía es barbarie y hubo secuestro”.

Ministro Prada, no relativice los actos delictivos que todos vimos ayer. Degollar un policía es barbarie y hubo secuestro, no un “cerco humanitario” de gente inconforme. Los colombianos vamos a rodear a nuestra @PoliciaColombia y no vamos a tolerar las mentiras del gobierno. pic.twitter.com/5ovgdok6bY

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 4, 2023