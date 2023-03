La Alcaldía de Bogotá tiene entre ceja y ceja al contratista del metro de la capital, por cuenta de los estudios definitivos del megaproyecto.

Estos debían estar listos, inicialmente, a comienzos de enero de 2023, pero la Empresa Metro de Bogotá y la interventoría definieron que no se cumpliría con esa fecha.

(Vea también: Cómo va la construcción de primera línea del metro de Bogotá: levantarán varios puentes)

Por ende, ajustaron el contrato del metro de Bogotá y ampliaron hasta el 30 de marzo el plazo para que el concesionario Metro Línea 1 entregue los estudios definitivos.

Esa fecha se cumple en menos de 10 días, pero todo apunta a que los contratistas volverán a incumplir con dicha obligación.

Lee También

Y agregó que esto llevará a la entidad a otorgar un plazo de cura, tal y como lo prevé el contrato. Esto se definirá en los próximos días, según el funcionario.

Eso sí, Narváez alertó que en caso de incumplirse dicha prórroga final, se podría abrir un proceso de incumplimiento en contra del contratista del metro de Bogotá.

(Vea también: ¿Elevado o subterráneo? Bogotanos siguen indecisos sobre qué metro quieren, según encuesta)

Según la entidad, los estudios definitivos, también conocidos como de ingeniería de detalle, están agrupados en cinco grandes capítulos:

En total, estos incluyen 315 entregables, de los cuales el 16 % ya cuentan con la no objeción por parte de la interventoría.

Otro 38 % está en poder del concesionario, que está resolviendo observaciones, y el 46 % restante lo tiene la interventoría que adelanta la respectiva revisión.

(Vea también: Congresistas piden a mintransporte que se comprometa con recursos del Metro de Bogotá)

En todo caso, desde el Distrito dejaron claro que la ingeniería de detalle de la primera línea del metro de Bogotá está terminada.

Lee También

Y agregó que el contrato del metro de Bogotá sigue en pie y concreta un avance del 19 % en todas sus fases.

“El hecho de que se requieran unos días más para que el concesionario resuelva observaciones técnicas puntuales no quiere decir que no estemos ejecutando obra, o que no hay diseños de detalle”, afirmó.