Ocho motos vinculadas a diferentes robos terminaron inmovilizadas por las autoridades, luego de un operativo sorpresa durante el funeral de un fletero en Medellín.

La Policía aprovechó la aglomeración de sospechosos en Manrique, comuna 3, para identificar vehículos que ya estaban reportados en el sistema LPR y que, según la Secretaría de Seguridad, habían sido utilizados para cometer hurtos en la ciudad.

Los uniformados llegaron hasta el sepelio y se encontraron con una escena que llamó la atención: globos blancos, música, pólvora y la exhibición de una moto DR 650 amarilla. Todo eso hacía parte del homenaje que los allegados le rendían a Jefferson Alexis Cano Gómez, alias ‘Chom’, un reconocido delincuente del sector.

El ladrón había muerto días antes, tras pasar una semana agonizando en un centro médico. El 4 de noviembre, él y otro sujeto intimidaron a un hombre de 39 años que salía de su casa en el barrio Prado, comuna 10, para robarle su moto Yamaha N-Max 2025 recién estrenada. En medio del atraco apareció la Policía, se produjo un cruce de disparos y ‘Chom’ cayó herido, mientras su cómplice fue capturado.

La noticia de su muerte corrió rápidamente por su barrio y al funeral acudieron otros ladrones, además de familiares y amigos. Ese ambiente facilitó la labor de las autoridades, que no solo lograron la inmovilización de varias motos sospechosas, sino también la individualización de varios asistentes vinculados a hechos delictivos.

“¡Cuánta cultura de ilegalidad! Llegamos a la salida del entierro con Policía y Tránsito; varias placas aparecían en el sistema LPR, identificamos a algunos e inmovilizamos motos con reportes de hurtos”, señaló el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

Alias ‘Chom’ no era un desconocido para las autoridades: en 2018 había sido capturado por hurto y condenado a 18 meses de detención domiciliaria, tiempo que aprovechó —según informes oficiales— para convertirse en el temido “fletero de fleteros”.

