Según la congresista, entrevistada en Blu Radio, uno de los agresores es un funcionario que tiene el ideal de convertirse en edil y usó la celebración por la restauración del CAI del Codito, norte de Bogotá, para “llamar la atención”.

“Llegó un momento que fue tan insoportable, que yo le dije: ‘Respete, respete’, y eso dio pie para que empezara a insultarme, él y su vecino, y tenían dos más que también llegaron después. Al final de cuentas, lo que él quería era grabarse. Él se grabó y se subió a una ‘fan page’; y eso que subió él es lo que recogen los medios”, dijo Cabal.

Preguntada por la frase ‘estudie, vaga’ que le gritaron, teniendo en cuenta que fue la parlamentaria del Centro Democrático la primera en usar esa expresión contra unos estudiantes, tiempo atrás, ella manifestó que la oración fue tan “auténtica” que la gente la adaptó.

No obstante, le llamó la atención que esa frase se la dijera el agresor, que dice ella es un funcionario, que no tiene cartón profesional.

“Lo curioso es que [la frase] me la saca el funcionario que es bachiller y tiene 35 años. Eso es bien curioso. Que no sea incoherente. Usted no puede juzgar a los demás de lo que usted carece” , aseveró la parlamentaria.