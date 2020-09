green

La oficial entregó su testimonio desde el hospital en el que se recupera de una herida de bala en una de sus piernas, pues fue impactada por un hombre conocido con el alias de ‘el Tarra’ cuando lo seguía en medio de un trabajo de inteligencia.

“Al volarse uno de los patios, se encuentra de frente conmigo en la calle, e inicia un intercambio de disparos. Él me dispara y me hiere en la pierna, y me tocó responder”, contó Restrepo en Noticias Caracol.

La oficial aclaró que su intención “no era atentar contra la vida de él”, pero que en ese momento tenía que salvar su vida y la de los habitantes del sector que salieron a observar, pues la balacera se presentó en vía pública y a plena luz del día.

Parte de los hechos quedaron registrados en un video aficionado, y allí se observa cuando el delincuente hiere a la oficial y luego intenta desarmarla, pero ella lo reduce de un disparo.

La capitán Restrepo dijo, en el noticiero, que por un momento sintió temor por su vida ya que, como se observa en la grabación, la comunidad la rodeó para reclamarle por herir al hombre, sin saber, tal vez, que se trataba de un peligroso sicario al servicio del grupo delincuencial de ‘Los Pachenca’.

“Uno siempre siente miedo, pero es más el amor a esta profesión y a mi institución”, concluyó la oficial, que fue reconocida por sus superiores debido a la valentía con la que se enfrentó y detuvo al delincuente.

Al respecto, el coronel Óscar Solarte, comandante de Policía en Santa Marta, dijo a ese medio que alias ‘el Tarra’ era “cabecilla de sicarios de ‘Los Pachenca’, que delinquía en Ciénaga” y que aparece en el cartel de los más buscados.

Por su parte, el diario Hoy del Magdalena agregó que el capturado es José Francisco Álvarez Rodríguez, y que en 2018 fue detenido por porte ilegal de armas. Para ese momento, dijo, la Policía Nacional informó que ‘el Tarra’ se “dedicaba a prestar armas de fuego” para ejecutar robos y homicidios.

Álvarez Rodríguez, según el periódico, se encuentra bajo vigilancia policial en un hospital en donde se recupera de las heridas, y el coronel Solarte afirmó que será judicializado por delitos de tentativa de homicidio contra un oficial de Policía, porte ilegal de armas y lesiones personales.

Este es el video que muestra cuando el hombre intenta desarmar a la oficial, que estaba de civil.