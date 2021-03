green

Néstor Humberto Martínez publicó este domingo en el diario El Tiempo una columna contra el senador Gustavo Petro. En el texto, el ex fiscal general señaló que el futuro candidato presidencial “mentía sin sonrojarse” y que no le cree “que realmente será un gobernante ajeno a las pasiones extremistas”.

Margarita Rosa de Francisco vio la columna y arremetió contra el periódico por darle repercusión a Martínez. “Qué vergüenza, El Tiempo”, escribió la actriz en el comienzo de la publicación con la que expresó su molestia al respecto.

Cabe recordar que De Francisco dejó su columna en ese medio de comunicación a mediados de febrero, luego de que en uno de sus escritos arremetiera contra Luis Carlos Sarmiento Angulo, el millonario dueño del periódico, a quién calificó en su texto como “el innombrable”.

La actriz, que durante la semana también criticó a Vicky Dávila y el periodismo que lleva a cabo en la revista Semana, señaló la amistad entre Néstor Humberto Martínez y el dueño de El Tiempo y consideró que, teniendo en cuenta lo que sucedió con ella, ningún columnista de ese medio de comunicación podrá presentar algún reparo sobre el texto del exfiscal.

“Ni los columnistas más serios que todavía quedan pueden decir absolutamente nada sobre este señor horrible que está conectado de forma umbilical con el dueño del periódico”, señaló De Francisco. Sin embargo, ella continuó sus ataques contra el millonario banquero y concluyó su mensaje en Twitter asegurando que él era “el jefe de Colombia entera”.

La actriz atacó fuertemente a Sarmiento Angulo en aquella columna que publicó en febrero contra él. Este es un segmento de aquel escrito de ella: “¿Cómo no pensar en personas más innombrables que “el innombrable”, dueños de todo el país, que financian las campañas de presidentes como el que hoy nos malgobierna? ¿Cómo no empezar a gritar que no es “el que diga Uribe”, sino el que diga el más innombrable e intocable de todos, ese que alguna vez se ufanó de mandar a confeccionar leyes a su medida?”.

A continuación, la publicación que hizo De Francisco este fin de semana, luego de ver la columna de Martínez contra Petro: