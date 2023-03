Este domingo se conoció un video que muestra a varios niños y jóvenes mientras, según información de inteligencia del Ejército, reciben dinero en efectivo a cambio de unirse a las protestas del paro minero. Al parecer, a los menores les pagan hasta 70.000 pesos para apoyar los bloqueos e incluso atacar a la fuerza pública con piedras y palos.

Ante tal situación, el presidente Gustavo Petro se pronunció: “Estos jóvenes no han recibido estudio y por ello ni saben que se convirtieron en violadores de derechos humanos. No les importa. Recibieron dineros del ‘Clan del Golfo’ para hacer daño y hacer pasar esa violencia como un paro social. Dañan a su propio pueblo y a su familia”.

Su comentario no cayó del todo bien y Marcelo Cezán lo refutó en redes sociales. El presentador escribió que, a su juicio, “el estudio no garantiza la honestidad”, ya que si fuera así “el 80 % de los políticos (que se han formado en las mejores universidades del mundo) no robarían, no serían corruptos”.

Cezán hizo énfasis en que “la educación que más se requiere es la espiritual; principios y valores”, para contradecir la idea expuesta por el mandatario.

Señor presidente con respeto. El estudio no garantiza la honestidad. Si fuera así el 80 % de los políticos (que se han formado en las mejores universidades del mundo) no robarían,no serían corruptos. La educación que más se requiere es la espiritual. Principios y valores. https://t.co/P7N8DFgRe1 — Marcelo Cezan (@MarceloCezan) March 12, 2023

El Gobierno colombiano y mineros del departamento de Antioquia no lograron el pasado viernes un acuerdo en la mesa de diálogo aunque manifestaron su “disposición conjunta” para lograr una solución y levantar el paro que tiene a más de 250.000 personas confinadas en la región.

Mientras tanto, las autoridades comenzaron los operativos para despejar las vías afectadas por los bloqueos del paro que completó nueve días. La presencia de uniformados ha calentado los ánimos y se han registrado enfrentamientos.

En el marco del denominado paro se han presentado graves hechos de violencia, que han dejado la quema de dos ambulancias en Caucasia, la fallida toma de una estación de la Policía y la incineración de un peaje en Tarazá.