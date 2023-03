Desde Montelíbano, Córdoba, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que se impulsará la vigilancia de la maquinaria amarilla que se usa para la minería en todo el país. También reiteró que su Gobierno Nacional buscará reformar el Código Minero para “proteger al pequeño minero”.

Así lo dijo luego del consejo de seguridad que se realizó para verificar los hechos ocurridos durante el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. En el consejo también estuvieron, entre otros, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

“Entre los hechos que están por venir es que habrá una línea de control a la maquinaria amarilla en Colombia para rastrear su uso legal. Se destruirá la gran maquinaria que se utiliza en los ríos de Colombia para la minería ilegal”, dijo.

Además, el mandatario colombiano aseguró que la prioridad es la protección de “la pequeña minería”. Por eso, reiteró, como lo había anunciado en enero pasado, que presentará una reforma al Código Minero, para que esté “en función del reconocimiento y la titulación de las familias de pequeños mineros, para que esa actividad no deprede el territorio, no use mercurio, no contamine y afecte las aguas, los ríos”.

En el paro minero se ha violado el DIH: Petro

Gustavo Petro dijo que la quema de ambulancias y el confinamiento de la población civil han sido violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

“Muchos lugares quedaron sin provisiones ni medicinas e, incluso, intento de atacar acueductos de agua potable de los diversos municipios de la zona, lo que indica que más que un ataque contra el gobierno, es un ataque a la población del nordeste y norte de Antioquia y del sur de Córdoba”, aseguró.

Por tanto, informó que la presencia de la Fuerza Pública aumentará en la región: “Intentaremos que todo territorio liberado de organizaciones armadas, sea porque estas hacen la paz, sea porque se les combate, siempre mantendrá de manera permanente la presencia del Estado”.

También informó que todas las vías, excepto una, ya fueron desbloqueadas, luego de que el paso fuera interrumpido por los manifestantes en el paro minero. “La troncal del nordeste está libre, se puede llegar desde Montería hasta Caucasia y estamos removiendo los últimos obstáculos hacia Cáceres y Tarazá”, señaló.

Aun así, invitó a la “real dirigencia de los mineros” para que asistan a la Casa de Nariño “para dialogar sobre cómo vamos a construir el distrito agrominero en el nordeste y el norte de Antioquia”.

Por último, hizo una advertencia al ‘Clan del Golfo’.

“Si el Clan del Golfo está detrás del paro, como muchos de los indicios lo demuestran, hay que decirlo: no tiene voluntad de paz. No puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia si en su cabeza lo que tiene es defender a ultranza las economías ilegales, sean la minería o el narcotráfico”.