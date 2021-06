green

La madre de Ana María Castro se mostró molesta luego de que se aplazara una nueva audiencia que estaba programada para el martes pasado, pues el proceso por la muerte de su hija lleva poco más de un año sin ser resuelto.

Por eso, la mujer decidió grabar un video para alzar su voz “de protesta por la forma en que se está llevando el caso del asesinato” de Castro Romero, que murió en circunstancias aún por establecer el pasado 5 de marzo de 2020 luego de salir de fiesta con varios amigos, en Bogotá.

Nidia Romero también se refirió a los dos hombres implicados en la muerte de su hija, Paul Naranjo y Julián Ortegón, a los que les lanzó críticas por lo que considera es una dilación del proceso.

“Los implicados en este caso piden y piden tiempo en cada audiencia para limpiar sus nombres, cuando les bastó tan solo minutos para que mi hija apareciera muerta después de haber salido con ellos”, dijo Romero.

Además, la mujer cuestionó a las autoridades competentes al preguntarse “¿qué pasa con los derechos que ella (su hija) tenía a la vida? Que es un derecho fundamental”, y qué pasa entonces con el derecho como madre a conocer la verdad y a exigir justicia.

“Detrás de este caso judicial hay una parte humana que no quieren ver. Les dejo esta inquietud para que me apoyen porque no estoy pidiendo sino justicia”, finalizó Romero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @amorparaana

La molestia de Romero tiene que ver con que la defensa de uno de los implicados solicitó tiempo, y la Fiscalía confirmó que la audiencia preparatoria se aplazaba para el próximo 18 de junio.

También, porque durante la audiencia de acusación, en abril pasado, uno de los abogados pidió una hora de interrupción porque tenía problemas técnicos para la conexión, motivo por el que la diligencia se tuvo que postergar.

Muerte de Ana María Castro y las hipótesis del caso

En cuanto al caso, la Fiscalía maneja la hipótesis de que la joven fue lanzada desde un vehículo en movimiento, en el que iba con tres acompañantes, pero la defensa de Paul Naranjo, que era el que conducía la camioneta, le aseguró a Pulzo que la muerte de la joven de 21 años se dio por un accidente.

En esta entrevista puede escuchar los argumentos que dio el abogado John Cadena, defensor de Naranjo.