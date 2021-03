Forero es un ingeniero bioquímico, de 34 años, que decidió entregar su testimonio para el programa Séptimo Día, de Caracol Televisión, ya que en la reconstrucción de los hechos hay un video que lo muestra cuando se detiene un momento y luego se regresa hacia donde estaba Ana María Castro herida en el piso, en la madrugada del 5 de marzo de 2020.

Lo primero que el testigo dijo es que cuando cruzó por el lugar estaba muy oscuro, y que vio cuando un hombre se atravesó en la vía. “Yo pienso que me van a atracar así que decido esquivarlo, y por poco lo atropello”, recordó.

El hombre contó que unos metros más adelante (sobre la calle 80 con carrera 69) se detuvo para reportar al 123 lo que creyó era un accidente, y que luego se regresó para observar lo sucedido. De hecho, en la grabación se aprecia que se regresa en contravía y que ubica la moto sobre el andén, muy cerca de donde estaba la joven.

“Dejo la moto parqueada y justo acá, en la calle, encuentro el cuerpo de Ana María”, dijo, y describió la posición en la que estaba la joven.

“El cuerpo estaba muy pegado al andén, los pies de ella estaban contra el andén, y la cabeza hacia la parte de allá (hacia la mitad de la vía)”, detalló.

Otro detalle que entregó Forero en el programa es que cuando se acercó al cuerpo notó que Castro “estaba respirando, y trataba como de moverse un poco”.

Mientras eso pasaba, dijo, vio a un hombre “alto, de barba” que pedía ayuda desesperadamente, y notó que “estaba bastante borracho”. Cuando le preguntó qué había pasado, su respuesta fue, según el testigo:

“‘La botaron desde un carro, y yo iba pasando en otro carro y me bajé a ayudarla’”, recordó, aunque dijo que no quedó muy convencido con la explicación: “Pues a mí se me hizo muy raro, porque no vi ningún otro carro, y por la posición del cuerpo no le creí mucho esa versión, la verdad”.