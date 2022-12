El reporte más reciente de la Secretaría Distrital de Salud, en relación con los casos de personas que han fallecido a causa de ingerir licor adulterado en Bogotá, da cuenta de que ya son 23 casos, de los cuales dos corresponden a Soacha, pero cuyas pruebas de toxicología se procesaron en laboratorios de la capital. La cifra de intoxicados ya supera las 30 personas.

En las investigaciones que adelantan las autoridades, para tratar de establecer cuál sería el componente que causa las afectaciones a la salud, se ha detectado que se trataría de metanol, un compuesto químico con el que estarían rindiendo específicamente tres tipos de licor, para posteriormente suplantar a marcas que se han hecho a pulso en la capital del país.

La otra cara de la moneda de esta tragedia son precisamente esas empresas, que debido al importante auge que han tenido en la ciudad, son el nombre que han copiado los delincuentes para intentar pasar desapercibidos por los controles de seguridad. Una de estas marcas es el popular whisky Old John, que lleva tres décadas en el mercado y que tiene bastante impacto en los jóvenes.

En conversación con El Espectador, John Jairo Cruz Barrero, subgerente de Vinos Colombianos de Calidad, empresa productora de Old John, señaló que las noticias de las últimas semanas han afectado considerablemente su imagen, a pesar de que ellos están operando bajo todas las condiciones de ley y garantizando el mejor producto.

Debido a que los delincuentes están suplantando esta marca, y comercializando un producto que atenta contra la vida, la ciudadanía y los medios de comunicación estarían generalizando y dando por sentado que todo lo que se vende bajo el nombre de Old John, es un mal producto, aseveración que no sería correcta, según Cruz Barrero.

“Venimos trabajando muy fuerte en posicionamiento de marca y en ofrecer el mejor producto para el mercado desde hace 30 años. Esta situación nos afecta porque están utilizan nuestro nombre, no porque estemos implicados, sino porque es una marca muy comercial, entonces se convierte en uno de los productos más adulterados, al igual que cualquier otra marca que se encuentre en el mercado y tenga un alto impacto”, indicó John Jairo Cruz Barrero.

¿Cómo ha sido operar en las últimas semanas?

“En lo que nos enfocamos es en que no estigmaticen las empresas pequeñas. Realmente no es fácil emprender en el país y más cuando los mismos colombianos no creen en los productos nacionales, a pesar de que, particularmente nosotros, estamos cumpliendo con unos estándares de calidad”.