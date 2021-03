green

Santamaría contó en Blu Radio que él se dirigía hacia su oficina en Bogotá, entre los barrios El Retiro y Cabrera, cerca del Club el Nogal (donde se produjo la balacera, en la que un delincuente mató a un policía), cuando recibió una llamada de su mamá de Cali.



Un ladrón armado y en moto, manifestó el abogado a la emisora, lo interceptó sobre las 2:40 de la tarde y le quitó el celular después de un forcejeo. Minutos después, agrega él, ve motos de la policía y escucha gente gritando, pero cree que se trata de la captura del delincuente.

Fue cuando se acercó a la Policía y contó que fue robado por un sujeto que tomó la carrera Séptima de Bogotá, misma vía donde se produjo la balacera.

“Me dice [el policía]: ‘¿La moto que lo robó era negra?'” y él respondió que sí; le preguntaron si iban dos personas, pero en su caso solo iba uno.

“Pero esto no es un tema aislado, ni individual. Son una banda criminal que tienen azotada una zona importante. Los ladrones roban a una misma hora, actúan en una misma forma; acá no entran otros delincuentes porque esa banda la controla. El robo mío y el lamentable muerte del policía no es un tema de ayer es un tema casi diario“, aseveró Santamaría.

El abogado contó que su robo no fue de un simple celular, como pensaba al principio, sino que, a pesar de haber bloqueado su teléfono, los delincuentes le robaron 7 millones de pesos de sus cuentas.

El saqueó a sus cuentas se dio, según relató en la emisora, cuando lograron cambiar la contraseña de su Apple ID (era un iPhone), que dice él es un proceso muy complicado.

Posteriormente, los delincuentes identificaron las cuentas de correos que estaban asociadas a sus cuentas bancarias de Bancolombia, y extraen el número de una tarjeta asociada a Rappi (Rappi pay); de esa tarjeta le sacaron un millón de pesos.

Per además, los ladrones accedieron al Nequi de Santamaría (que casi ni usaba) y de ahí se le llevaron 6 millones de pesos, en diferentes transferencias.

Lo que más le sorprende al abogado es que accedieron cuando su celular ya estaba bloqueado por lo que considera que es una banda “muy organizada”.

Las autoridades aun no han confirmado si los delincuentes de la balacera de la Séptima, de ciudadanía venezolana, tuvieron que ver con el robo a Santamaría.