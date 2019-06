Desde que ‘Jesús Santrich’ apareció en el recinto se sintió la incomodidad de varios congresistas, pues según mostró Noticias RCN el representante del partido Farc hizo un gesto de victoria con sus dedos al ver las cámaras de televisión.

Esa actitud, para muchos desafiante, no le gustó para nada al presidente de esa comisión, Jairo Cristancho, y así se lo hizo saber.

“Que venga usted con esa elegancia a decir que la ‘V’ de la victoria… no. Eso está muy mal hecho. A mí me parece que es una burla. Usted está requerido por la justicia […] no soy capaz de seguir presidiendo está comisión, y levanto sesión el día de hoy”, advirtió, según Noticias Caracol.