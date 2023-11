Dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, acusan a Francisco Javier Martínez Ardila, el director del CTI en Buenaventura, de estar involucrado en narcotráfico y otras actividades criminales.

Los miembros del CTI también aseguran que la vicefiscal general, Martha Mancera, conoció sus denuncias y que, en lugar de investigar al jefe del CTI en Buenaventura, decidió emprenderla contra ellos.

Los agentes Pablo Andrés Bolaños Salas y Fabio de Jesús González León trabajaron en una misión secreta, como agentes encubiertos, infiltrando a organizaciones criminales en Caldas y otras zonas del país durante los años 2020, 2021 y 2022.

Una alta fuente de la Fiscalía me aseguró que estos dos agentes, junto a otro llamado Mario Fernando Herrera Aparicio eran las estrellas del CTI por la cantidad de resultados que estaban dando en la lucha contra organizaciones criminales.

La buena racha se vio interrumpida de manera violenta: Mario Herrera fue secuestrado y asesinado en el departamento del Cauca, en el año 2021, por disidencias de las Farc.

El homicidio del agente fue noticia nacional. El fiscal general Francisco Barbosa trasladó su despacho a la zona para investigar los hechos.

Los agentes González y Bolaños se reunieron con el fiscal Francisco Barbosa, la vicefiscal Martha Mancera y la fiscal delegada para la seguridad territorial Luisa Obando, para enterarlos de sus hallazgos mientras era velado el agente asesinado Mario Herrera. La reunión tuvo lugar en la funeraria Capillas de la Fe, en Manizales.

Los investigadores del CTI aseguran que a través de sus pesquisas descubrieron que el jefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como ‘Pacho’, tiene relaciones con bandas criminales y se ha involucrado en actividades de narcotráfico y tráfico de armas. Pablo Bolaños y Fabio González afirman que tienen pruebas de los graves señalamientos.

Los agentes afirman que recibieron presiones de otro agente del CTI para que cambiaran la declaración donde mencionaban al director en Buenaventura.

Lo más grave es que dicen que la vicefiscal Martha Mancera no ordenó investigar la denuncia contra el jefe del CTI en Buenaventura y que en cambio desató una persecución laboral y judicial contra ellos. Bolaños y González fueron trasladados y tienen abierto un proceso por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, falsedad en documento público y fraude procesal.

El director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como ‘Pacho’, no respondió dos comunicaciones que le envié. Una de ellas pidiéndole su versión sobre estas denuncias.

La señora vicefiscal Martha Mancera me respondió anoche en un mensaje de texto: “Buenas noches, señor periodista, no me pronuncio porque hay una investigación en curso”.