“La alcaldía del año pasado adquirió algo más de 1.000 ‘taser’ que se le entregaron a la Policía Metropolitana, y no se tiene previsto nuevas compras”, afirmó Hugo Acero, citado por CM&.

Según dijo, en la administración actual se trabaja en procesos de formación con la Policía. “Vamos a regresar al programa de formador de formadores que busca sensibilizar al policía en el cumplimiento adecuado de su deber”, afirmó el funcionario, en ese mismo medio.

Noticias Caracol, por su parte, aseguró sobre el mediodía que el Gobierno Nacional tiene presupuesto para comprar más pistolas de este tipo y ser usadas en todo el territorio.

La alcaldesa de Bogotá, por su parte, lanzó críticas contra la Policía hoy por la muerte del abogado Javier Ordóñez e instó a una reforma estructural para que se generan cambios en la institución.

“Desafortunadamente, la Policía al interior no se toma esto en serio, a fondo, con eficacia, con rapidez en el tiempo. Voy a pedir una reforma estructural. Esto no es un tema de manzanas podridas, aquí hay una serie de comportamientos que permiten que eso pase y no se sancione eficazmente”, añadió López, en esa frecuencia radial.