“Es un evidente caso de abuso policial. Eso no puede pasar en nuestra sociedad; tener autoridad y ejercerla implica una altísima responsabilidad. No puede ser que a un ciudadano lo contravengan por estar violando una norma de Policía y termine muerto”, indicó Claudia López, en diálogo con Caracol Radio.

De igual forma, anunció que el Distrito brindará apoyo psicosocial y judicial a la familia del abogado Javier Ordóñez, quien falleció en un centro médico de Bogotá después de haber sido víctima de un presunto abuso policial.

La alcaldesa acusó, en ese medio, a la Policía de “no tomarse en serio” los casos de abuso de autoridad, razón por la que muchos quedan en el olvido o sin condenas equivalentes a la gravedad de los hechos.

“Desafortunadamente, la Policía al interior no se toma esto en serio, a fondo, con eficacia, con rapidez en el tiempo. Voy a pedir una reforma estructural. Esto no es un tema de manzanas podridas, aquí hay una serie de comportamientos que permiten que eso pase y no se sancione eficazmente”, añadió López, en esa frecuencia radial.

También dijo que en caso de que Ordóñez hubiera agredido a los uniformados, ni siquiera eso justifica la desenfrenada respuesta de los policías, que fue relatada por amigos y familiares de la víctima.

Este es el video del presunto abuso policial contra el hombre, en el occidente de Bogotá:

“Si el ciudadano estaba alterado, o estaba en alicoramiento, o estaba agrediendo a la Policía, lo pueden reconvenir o detener preventivamente para que en su estado no cometa una imprudencia. Lo que no puede ser es que lo agredan sistemáticamente cuando él ya estaba pidiendo que pararan. No puede ser, esa es la prueba del abuso”, reflexionó la alcaldesa, en esa emisora.

Finalmente, apuntó que cuando la autoridad hace bien su trabajo, ella es la primera en celebrarlo, pero que casos como el de este miércoles configuran “un abuso y no un uso”.

“Cuando hay uso legítimo de la fuerza, yo he defendido a la Policía, como cuando hay pedreas, destruyen o vandalizan. Pero, así como no puede haber abuso de derechos ciudadanos, no puede haber abuso de la Policía con este tipo de actos”, concluyó López, en conversación con Caracol Radio.

Estos fueron los trinos que también escribió Claudia López al respecto: