En una carta dirigida al movimiento del excandidato presidencial Sergio Fajardo, Marulanda reconoció haber aceptado “participar en el proceso de selección de candidato a la presidencia de la república” con la Alianza Verde, lo que significa que pasará de lleno a ese partido político. “Quiero informárselos yo mismo y pedirles que no permitan que esto les debilite en lo más mínimo”, pidió.

“Como se los dije desde el día que decidí ingresar a la Alianza Verde, asumí obligaciones políticas que están regladas en normas legales y que me impiden tener dos filiaciones a la vez. Compromiso Ciudadano tiene su camino que comprendo y que no ha querido confundir con otro como el que yo he tomado“, explicó.

En entrevista con El Espectador, Marulanda dijo que se separa de Compromiso Ciudadano en los mejores términos y detalló que, como no es un partido con personería jurídica, no le causará problemas por doble militancia: “Renuncié entonces por cortesía y por respeto”, señaló.

Hasta el momento los aspirantes fijos a ocupar la Casa de Nariño entre 2022 y 2026 serían Fajardo, Jorge Robledo y Gustavo Petro.

Bienvenido a la carrera presidencial

Su llegada a la contienda fue celebrada por decenas de personas en redes sociales, pero también por sus propios copartidarios que, en su mayoría, habían apoyado a Sergio Fajardo en 2018:

Bienvenido al ruedo @ivanmarulanda Un honor para nosotros en @PartidoVerdeCoL🌻 que te postules a la presidencia. Trayectoria, madurez, rigor, coraje, rectitud para lograr una Colombia con justicia social, desarrollo sostenible y lucha contra la corrupción y el narcotráfico. https://t.co/qIGNumMNQG — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) September 29, 2020

Gran honor que @ivanmarulanda llegue a esta contienda de altísimo nivel. Como decía su slogan de campaña, este es un Señor Senador, con experiencia y principios de sobra! Mi admiración total! Bienvenido y quién escojamos sin duda será un magnifico(a) presidente para este país! https://t.co/iAupPRSnRd — Mauricio Toro (@MauroToroO) September 29, 2020

Pero también hubo mensajes desde otras orillas políticas celebrando su aspiración:

Saludamos la decisión de @ivanmarulanda

El país necesita que gente comprometida y sin vacilaciones que contribuya a buscar el mejor candidato para el 2022. Unidad, unidad, unidad por la democracia. — Aída Avella E (@AidaAvellaE) September 30, 2020

Entre otros, los congresistas Petro y Gustavo Bolívar lo animaron a participar en una hipotética consulta con ellos:

Ivan Marulanda es un buen candidato. Debería buscar un gran acuerdo nacional con reformas para hacer transitar a Colombia hacia ser un país productivo, pacifico y democrático. Buen viento. Importante que el verde definiera oficialmente si quiere una consulta con nosotros o no. https://t.co/tVDQXYGckE — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 29, 2020

Porque lo conozco desde el galanismo, ademas somos los únicos dos senadores de oposición en la Comisión Tercera de presupuesto, opino que Ivan Marulanda es una opción valiosa para el Partido Verde. Si no se deja enredar con vetos a Petro lo esperamos en una consulta amplia, Ivan. https://t.co/eS6A2OuDBD — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 29, 2020

Marulanda también le mencionó a El Espectador la posibilidad de hacer coaliciones interpartidistas, empezando por comentar que con Sergio Fajardo existía una posibilidad, pero que él piensa aspirar con su movimiento, que está por fuera de la Alianza Verde.

Ya sobre la unificación con otros partidos, el parlamentario dijo que seguramente se llegará “a un proceso de unificación que se va a producir después de que se tramiten estas candidaturas por cada partido o fuerza política” para encontrar candidato único. Aunque no descartó unirse con un candidato como Petro, tampoco se comprometió y dijo que el partido decidirá esa posibilidad en su momento, pero que por lo pronto se definirá un candidato propio el año entrante.