Iván Duque asistió a la Cumbre de Gobernadores que se realizó en el Meta, el mismo evento en el que una militar le llevó el bolso a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

El presidente de Colombia hizo un discurso de un poco más de media hora en la que habló sobre el tema central: Un país sostenible con la reactivación segura, vacunación masiva y agenda de sostenibilidad 2021.

En la misma semana en la que se anunció la llegada de las primeras vacunas bajo el mecanismo Covax al que defendió durante esa cumbre expresando que “a los que decían que Covax no era real, que era una ilusión, la respuesta son los hechos. Aquí actuamos pensando en el bienestar del pueblo colombiano”

Además, el mandatario recordó lo que sucedió el pasado diciembre, cuando el resto de países de la región recibió las primeras dosis, pero en Colombia no habían luces claras de cuándo llegarían y las críticas lo azotaban.

“Muchas personas me dijeron en el mes de diciembre ‘búsquese unas mil o dos mil vacunas y tómese una foto. No se deje ganar el concurso de la foto de otros países‘”, pero la respuesta de él fue: “yo no procedo así. Yo no soy presidente de la República para satisfacer vanidades temporales sino para trabajar con sostenibilidad por el pueblo colombiano”.

Estas fueron las palabras del mandatario vallecaucano de 44 años durante la Cumbre de Gobernadores:

Finalmente, el 15 de febrero llegaron las primeras vacunas a Colombia y el presidente estuvo allí para recibirlas junto al ministro Fernando Ruiz y tomarse una selfi que se volvió histórica para el país. [Vea acá: Los mejores memes por llegada de vacunas a Colombia, con Duque y más protagonistas]