Así como está quedando al descubierto, por la sequía que golpea al país, el verdadero relieve de las profundidades de los embalses, del que no se tiene conocimiento frecuente por las aguas mansas que los cubren permanentemente, con el paso de los meses también sigue quedando en evidencia el verdadero fondo del presidente Gustavo Petro (algo a lo que él le da más importancia que a la forma), y más ahora con ocasión de la escasez de agua.

(Le interesa: “Patético”: Sergio Fajardo, a Gustavo Petro, por propuesta para ahorrar agua y energía)

A lado del incumplimiento de sus promesas de campaña y del juramento que hizo de cumplir la Constitución (el mandatario empezó a hablar de una constituyente para modificar la Carta Política, no por las vías institucionales, como lo establece el documento que se comprometió a cumplir), Colombia también viene viendo cada vez con más frecuencia cómo el presidente Petro evidencia la nostalgia por su militancia en el movimiento M-19, un sentimiento que quiere convertir en algo nacional.

Esa idea de que sus sentimientos personales, muy respetables, deban ser trasladados y sentidos por todo el país quedó expuesta el mismo día en que se posesionó como presidente de la República: ordenó que le llevaran la espada de Simón Bolívar (robada por el M-19 y recuperada después por el Estado) al sitio donde tenía lugar la ceremonia. “Esta espada representa mucho para nosotros y quiero que sea del pueblo. Es la espada del pueblo y por eso la queríamos aquí”, dijo en lo que fue su primer acto de gobierno.

Ahora, en medio de la crisis que vive el país por la escasez de lluvias y el riesgo de desabastecimiento del líquido y de racionamiento eléctrico, el mandatario aprovechó para hacer un nuevo saludo al M-19, con la intención de que esa reverencia se vuelva también nacional. Con solo 14 horas de anticipación, anunció que este viernes 19 de abril sería un día cívico, y dio como explicación que esa es una forma de ahorrar agua.

La fecha no solo es la misma que simboliza el surgimiento del M-19, sino que es la del cumpleaños de Petro. Eso no pasó inadvertido para muchas personas, como el también izquierdista Jorge Enrique Robledo, que escribió en su cuenta de X: “Otro ridículo de talla mundial el de @petrogustavo al abusar de su poder presidencial y convertir en día cívico nacional, y para siempre, la fecha su nacimiento”.

“Cuánto se lo irán a gozar los creadores de humor”, agregó Robledo, para después referirse al grupo guerrillero que extraña Petro. “Pero la parte grave del disparate de falso ambientalismo es que así también exaltó un alzamiento armado que absolutamente nada bueno le ha dejado ni le dejará a Colombia y que sí le ha provocado enormes y irreparables daños”.

Lee También

Robledo no lo menciona, pero alude sin duda al tema de las marcas. Al M-19 le pasa lo mismo que a las Farc: pueda que sean signos de culto para sus integrantes y simpatizantes, es entendible, pero para el resto del país están asociados a graves hechos, solo para mencionar algunos, como la sangrienta toma del Palacio de Justicia o el cautiverio de centenares de personas en campos de concentración en las selvas colombianas, respectivamente.

La senadora Angélica Lozano también expreso una idea que deja ver el propósito del presidente Gustavo Petro: “El día cívico […] es improvisado (lo prueba que lo anuncia 14 horas antes de entrar en vigor), supuestamente con un énfasis en ahorrar agua en Bogotá. ¿Lo consultó, lo planeó, lo acordó con el alcalde de Bogotá y el Distrito? No. Se enteraron por medios de comunicación”.

Pero Lozano destapa otros simbolismos en el hecho. “Este decreto, además, tiene un contenido caudillista [y] personalista. Respeto las creencias y el valor importante para el presidente, pero no es razonable que un Estado democrático, hoy, desde el Cantón Norte, donde el M-19 robó las armas, con alusión a la jornada electoral de 1970, 19 de abril, termine decretando un ‘día cívico’ en el país para todos los servidores públicos nacionales, y ‘voluntariamente’”.

“Si Colombia necesita un racionamiento, esa es una medida seria, rigurosa y severa, que debe abordarse como tal: con rigor y con seriedad. Y no así, alegremente con días cívicos que ‘causalmente’ obedecen a una conmemoración particular del presidente o de su grupo”, terminó la congresista. Es inevitable no recordar al sicoanalista Sigmund Freud, para quien, sencillamente, las coincidencias no existen.

El decreto que establece el día cívico no abunda en las razones técnicas de la medida, más allá del discurso ambientalista del presidente Petro. Pero una declaración de la gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, deja aún más dudas sobre la pertinencia y oportunidad de la decisión del jefe de Estado.

En una entrevista con Caracol Radio, le preguntaron este viernes a Avendaño si realmente sirve para Bogotá el día cívico de Petro. “[Risas] ¿Usted dónde consume el agua? Donde esté: donde tenga que ir al baño, si está en su casa o en la oficina, hace café, pues ahí está gastando [agua]… Para Bogotá, si los funcionarios, en vez de ir a trabajar, se quedan en la casa… Acuérdese lo que nos pasó en pandemia: aumentamos todos el consumo de los servicios públicos en la casa, porque estábamos en la casa. O sea: aquí no es que no gasten en los edificios oficiales, sino que lo gastan en la casa, y a veces incluso más”.

Los más perspicaces sostienen que, con el día cívico decretado por Petro y con la invitación a que los bogotanos se vayan a pasar este fin de semana fuera de la capital, el mandatario busca que armen un puente de descanso y eso entorpezca la marcha convocada contra él este domingo 21 de abril. Al parecer, ellos estiman que será multitudinaria; y él también lo siente.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.