El presidente Gustavo Petro decretó que este viernes 19 de abril fuera declarado como día cívico en Colombia atendiendo la necesidad que tiene el país de cuidar los niveles de agua que se están consumiendo y las sequías que llegaron con el Fenómeno de El Niño.

A ojos del presidente Petro es necesario que se haga conciencia sobre el cuidado de estos recursos. Por lo que el sector público del gobierno central cesará operaciones este viernes.

La medida del día cívico ha sido rechazada por los comerciantes en Colombia, aludiendo que genera afectaciones sobre las ventas, al tiempo que no existen impactos claros sobre este tipo de decisiones.

“Una medida tan importante merece estudios suficientes, con fundamento en cálculos técnicos que avalen su utilidad y necesidad, la ausencia de estos solo puede generar suspicacias. No se puede olvidar que las autoridades son responsables por el cumplimiento de la ley y deben justificar sus decisiones y rendir cuentas sobre ellas”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Más peros al día cívico en Colombia

Así mismo el vocero de los comerciantes hizo un llamado para que se aclare el alcance del día cívico en Colombia, toda vez que hay información que podría establecer esta fecha como día festivo para todos los años, “lo cual no tendría validez, ni coherencia porque el argumento principal es que sea una medida excepcional ante el Fenómeno de El Niño”.

Agregó Cabal que, en ese sentido, “la declaratoria de un día cívico no puede implicar que en el futuro se convierta en festivo, puesto que el presidente de la República no tiene facultades para establecerlos. Los festivos están previstos en la ley 51 de 1983 y esta ley no ha sido modificada para que el día 19 de abril de 2024 se convierta en festivo”.

Recuerdan desde Fenalco que la medida incluso no cumpliría con los requerimientos de ley pues este tipo de decretos deben estar disponibles, durante 15 días, para que los ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa. “A pesar de esto, hasta la fecha no se conoce la publicación de un proyecto tendiente a decretar un día cívico en Colombia”.

Finalmente, desde Fenalco aseguraron que este 19 de abril no es un día festivo para los comerciantes por lo que el segmento funcionará normalmente y atenderá al público como cualquier día.

“Sea esta la oportunidad para que los colombianos nos comprometamos con el ahorro de agua y energía todos los días y desde nuestros hogares, trabajos y entidades educativas”, puntualizó Cabal.

Pidieron los comerciantes de Fenalco que se sigan liderando y profundizando las medidas reales, tendientes a racionalizar el consumo del agua en Colombia.

