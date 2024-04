El presidente de la República decretó día cívico este viernes 19 de abril para concientizar sobre el ahorro de agua en el territorio nacional.

Aunque no dio detalles del alcance puntual de la medida, se sobreentiende que este decreto aplica rigurosamente para el sector público.

“En la práctica, el día cívico en Colombia tiene un mayor impacto en el sector público. Son estas entidades las que tienen la obligación de dar el día libre a sus funcionarios”, detalló El Tiempo.

Para el sector privado, sería cada empresa la encargada de definir si da el día libre a sus trabajadores o no.

“Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, para que podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en las grandes ciudades. No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico”, señaló Petro.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.