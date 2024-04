Un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá ocurrió en la noche de este lunes 15 de abril, cuando un comerciante en la localidad de Kennedy fue víctima de un intento de secuestro y robo por parte de varios hombres armados, según informó Blu Radio.

De acuerdo con el afectado, todo ocurrió cuando esperaba a su hija. En ese momento fue abordado por cuatro o cinco hombres que llegaron en varios vehículos y lo amenazaron con armas de fuego con la intención de secuestrarlo; sin embargo, la víctima alcanzó a escapar de la camioneta, aunque recibió varios golpes, de acuerdo con la emisora.

Cuando se bajó del carro, el comerciante activó el sistema de bloqueo, lo que les impidió a los ladrones cometer el robo del vehículo, pese a que algunos ya estaban en el vehículo y a otros les tocó huir a pie. Fue ahí donde empezó toda una persecución de película, ya que la Policía y la comunidad se unieron para dar con la captura de estos sujetos, según la cadena radial.

“Estaba esperando a mi hija cuando cuando me abordaron como cuatro o cinco tipos, unos venían en otro carro y todos con pistola y nos querían era como secuestrar. Nos querían meter en la en la parte de atrás y entonces yo me logré salir de la camioneta. Me dieron cachas. Afortunadamente, gracias a Dios, venían unos policías. Cuando me bajé de la camioneta, bajé el control de la camioneta y entonces la camioneta automáticamente queda bloqueada, pero me las la estrenaron como a unas seis cuadras”, dijo el afectado en la entrevista.

La camioneta alcanzó a ser robada unos minutos, pero después la encontraron estrellada a unas seis cuadras donde ocurrieron los hechos; sin embargo, para sorpresa de la víctima, al revisar el carro, descubrió que no solo hubo daños materiales, sino que también le habían hurtado 15 millones de pesos que tenía en la guantera, junto con varias botellas de licor y otros objetos de gran cuantía, según el citado medio.

El comerciante dice que tiene dudas sobre quién fue el que le robó el dinero: si los ladrones o la comunidad que acudió al lugar de los hechos y aprovechó que la atención estaba puesta sobre la persecución para perpetrar el hurto.