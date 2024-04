Por: El Espectador

Grabándose encapuchados y con armas, o simulando torturas a supuestas víctimas, tres delincuentes intimidaban a comerciantes en varias localidades de Bogotá, para extorsionarlos y exigirles una millonaria cuota. “Si no hace el aporte, le volamos el restaurante y no lo dejamos trabajar. Con nosotros no se juega, nosotros somos del Tren de Aragua. No se haga matar. Vea como estamos armados”, dice uno de los sujetos en un video conocido por la Policía Metropolitana.

Según el comandante del Gaula, capitán Aurelio Guevara Machuca, estos sujetos enviaban amenazas a las víctimas mediante llamadas, videos, audios, mensajes de WhatsApp y videollamadas, haciéndose pasar por este grupo armado delincuencial y dramatizando supuestas torturas. “Ellos mismos realizaban los videos simulando golpear a las personas. Utilizaban pintura roja haciendo creer que era sangre, enviando estos vídeos a las víctimas”.

Gracias a la denuncia de algunos vendedores, en las últimas horas el Gaula de la Policía allanó y registró una vivienda ubicada en el barrio Roma de la localidad de Kennedy, donde lograron la captura de alias ‘Brayan’, ‘Mechas’ y ‘La Negra’, como también la incautación de un arma de fuego, tres armas de fabricación artesanal, 57 cartuchos de diferentes calibres, cuatro proveedores, ocho panfletos con mensajes amenazantes alusivos al GDCO ‘Tren de Aragua’, un brazalete y un uniforme del Ejército Nacional de Colombia, dos celulares y prendas de vestir con las cuales realizaban los videos amenazantes.

En el Sistema Penal Oral Acusatorio, reposa contra alias ‘Brayan’ 30 anotaciones por los delitos de daño en bien ajeno, abuso de confianza, hurto calificado, falsedad en documento público, estafa, emisión y transferencia ilegal, acceso carnal abusivo con menor de 14 años; por otra parte, a Alias ´La Negra’, quien es su compañera sentimental, le figuran dos anotaciones por los delitos de uso de menores de edad para la comisión de delitos y ejercicio arbitrario de la custodia de menor de edad.

Así actuaban para extorsionar a comerciantes

Investigaciones del GAULA de la Policía Metropolitana de Bogotá, determinaron que el modus operandi de esta organización consistía en que alias ‘Mechas’ se encargaba de consolidar la información personal de los comerciantes, mediante la recolección de números telefónicos y fotografías, los cuales eran enviados a alias ‘Brayan’. Posteriormente, este tomaba contacto con las víctimas para así poder realizar la exigencia de dinero, así mismo les indicaba que el no pago de estos dineros, traería afectaciones a su integridad, a la de sus empleados y la de sus familias. Por último, alias ‘La Negra’ se encargaba de cobrar el dinero producto de la extorsión, quien lo recibía por medio de una consignación bancaria.

“Es importante destacar que el 50 % de sus víctimas eran mujeres, con el fin de atemorizarlas mediante amenazas a través de estos videos (…) Invitamos a los ciudadanos a que denuncien a través del Gaula de la Policía Nacional por medio de la línea gratuita 165, disponible 24 horas. Estamos atentos para recepcionar sus denuncias y realizar ese acompañamiento a los comerciantes. Tenemos también desplegados cuadrantes antiextorsión con el fin de poder actuar y dar estos golpes”, aseguró el comandante del Gaula, capitán Aurelio Guevara Machuca.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que respondan por los delitos que se les atribuye.