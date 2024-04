A tempranas horas de este domingo 14 de abril falleció en el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede 450 años, una persona que fue asesinada con arma de fuego en medio de un hurto.

Se trata de Palacín de Aguas Neido Alfonso, natural de Astrea, Cesar, quien recibió una herida con orificio de entrada sin salida en el brazo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:15 a. m. en la calle 18 A bis Nro. 34 A – 56 del barrio Francisco de Paula cuando la víctima, de 43 años, que se dedicaba a oficios varios, se encontraba en su lugar de residencia departiendo con varias personas en compañía de su esposa. En ese momento llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y los intimidaron.

De acuerdo con la pareja del occiso, en medio del robo los delincuentes se llevaron dos teléfonos celulares y una billetera de propiedad del fallecido, quien al oponerse al atraco fue herido.

“Estábamos todos compartiendo, bailando y riéndonos. De un momento a otro llegó una motocicleta y cuando quisimos levantarnos nos apuntaron pidiéndonos que no nos moviéramos y comenzaron a revisarnos para ver que teníamos. Cuando abordan a mi padrastro él solo dijo: yo no tengo teléfono, no me quites la billetera, pero el que estaba en la moto le dijo pégaselo, en ese momento lo golpeó con la cacha y se sintió un disparo“, dijo Omaida Suárez, hijastra de la víctima.