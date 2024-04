Autoridades dieron a conocer que muy pronto entregarán resultados contundentes acerca de la investigación por el doble crimen de las hermanas Gómez en el Tolima.

La mañana de este jueves, 11 de abril, se realizaron las exequias de las hermanas Laura Camila y Angela Lorena Gómez Guerrero, asesinadas el lunes, 8 de febrero, en una finca ubicada en la vereda vereda Pringamosal El Tuno del Guamo.

En ese mismo sentido se pronunció el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante del Departamento de Policía del Tolima, quien manifestó que: “próximamente les daré resultados, el día de mañana vamos a convocar posiblemente una rueda de prensa donde estaremos dando resultados contundentes frente a ese doble homicidio”.

Acerca de algunas versiones que indican que las hermanas Gómez fueron asesinadas en una vivienda destinada a la brujería, el coronel Ojeda indicó que esta práctica “no es un delito, no obstante, hay situaciones ilegales que se mueven en torno a esta actividad.

Uno de los allegados a las hermanas Gómez, indicó que ellas salieron de su casa para encontrarse con amigos y terminaron en la finca donde ocurrió el doble crimen. Un mensaje enviado por una de las jóvenes, alertó sobre un supuesto secuestro, aunque la familia duda de su autenticidad debido al tiempo transcurrido entre el incidente y la recepción del mensaje.

“Una de las niñas alcanzó a enviar un mensaje a la mamá por WhatsApp. Decía que la ayudaran y que estaban secuestradas. Pero la mamá piensa que eso no lo escribieron las niñas porque el hecho ocurrió como a la 1:00 a.m. y el mensaje lo recibió después de las 6:00 a.m. Eso es lo que no concuerda”, contó un familiar.