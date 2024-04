La comunidad de Villeta, Cundinamarca, está consternada tras el intento de feminicidio perpetrado contra Valentina Vásquez Komman, quien fue brutalmente atacada mientras realizaba ejercicio en el sector conocido como Alto de la Cruz. La víctima, en estado crítico, lucha por sobrevivir en un hospital tras el violento episodio.

Valentina relató que fue abordada por un hombre mientras disfrutaba de la vista en el mirador. Sin saber la razón, el agresor la golpeó con varios objetos contundentes. A pesar de los violentos ataques, Valentina, instructora de Taekwondo, logró defenderse y escapar del agresor aplicando sus conocimientos en artes marciales.

“Yo subí hasta el primer mirador. Tomé una foto, publiqué mis estados y después apareció un señor. Lo saludé y me dijo: ‘muy bonita la vista’. Yo le dije, ‘sí señor’. Cuando ya me di la vuelta, sentí el palazo en la parte de la cabeza. Quedé un poco aturdida, pero no perdí el conocimiento. Él como vio que no perdí el conocimiento, se me fue encima, me tiró al piso, intentó coger una roca gigante y pegarme. Él dijo que me quería matar, que me quería matar y que me quería matar”, contó a Noticias Caracol, Valentina.