En las últimas horas se ha causado controversia por el día cívico y los alcances de esta medida decretada por el presidente Petro.

Aunque muchos anhelaban que este fuera una especie de día festivo, la verdad es que solamente aplicará para el sector público (del Estado) y no mucho más.

Las alcaldías de Bogotá y Medellín dijeron que para sus dependencias (Distrito) no aplicará el día cívico decretado por Petro.

De igual forma, en el sector privado se espera que no se haga mucho caso a lo planteado por el mandatario.

Siguiendo esa línea, las personas que deban trabajar este viernes no recibirán el pago adicional como si estuvieran laborando en un día festivo (o dominical).

De igual forma, una empresa privada puede disponer que el día laborado sea cambiado por teletrabajo, pero eso depende de cada compañía.

Día cívico en Colombia y qué dijo Petro de la medida

El mandatario señaló que esta medida se dictaba con el fin de buscar un ahorro de agua masivo en ciudades como Bogotá.

“Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, para que podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en las grandes ciudades. No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico”, señaló Petro.

