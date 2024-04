Horas después de que el presidente Gustavo Petro declarara día cívico este viernes 19 de abril, con el objetivo de ahorrar energía y agua en el marco de la emergencia hídrica, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que el Distrito operará sin novedades.

“La necesidad de cambiar nuestros hábitos y reducir nuestro consumo de agua no es cuestión de un día, es un esfuerzo de largo aliento y debe ser sostenible en el tiempo. Más que un día cívico, Bogotá necesita a todos sus servidores públicos dedicados a lograr la reducción en el consumo de agua y a los ciudadanos poniendo de su parte por el bien común”, afirmó Galán en su cuenta de X.

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 18, 2024

El mandatario local precisó que los colegios públicos tendrán clases presenciales con normalidad.

Además, Galán les pidió a quienes se queden mañana en su casa que no gasten más agua de la estrictamente necesaria. “Duchas de 3 minutos. No lavar ventanas, carros ni fachadas, y no acumular más agua de la estrictamente necesaria para lo básico”, concluyó.

Día cívico en Colombia 19 de abril: en qué consiste

El decreto emitido establece que el tercer viernes del mes de abril de cada año sea considerado como un día no hábil laboralmente.

Además, se anima a las entidades territoriales, a los entes autónomos, a las ramas del poder legislativo y judicial, y a la ciudadanía en general a acoger lo dispuesto en el decreto, siendo autónomas en decidir si otorgan como día no hábil el tercer viernes del mes de abril de todos años, empezando el 19 de abril del 2024, para conmemorar el día cívico de la Paz con la Naturaleza.

Es decir, las empresas privadas pueden decidir si trabajan mañana en su horario habitual, o se acogen a la medida y dan un día libre a sus trabajadores para que salgan de su ciudad, como propone Petro.