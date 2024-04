Por: El Colombiano

No cayó bien entre sectores de oposición la medida anunciada este jueves por el presidente Gustavo Petro quien, con la excusa de que la gente “ahorre agua y energía”, declaró este viernes día cívico e invitó a la ciudadanía a “salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas”. Lo anterior, no tardó en ser interpretado como una forma de sabotear las movilizaciones contra su Gobierno previstas para el próximo 21 de abril.

Mientras que el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, aseguró que “como todos los engaños del Gobierno, (Petro) lo que busca es afectar la marcha del domingo”, el también representante uribista Andrés Forero reclamó por la ‘jugadita’ del Gobierno y aseguró que es “más disimulado un chichón”.

Petro invita a irse fuera de Bogotá el #21A y declara día cívico para que haya puente. Como todos los engaños del gobierno lo que busca es afectar la marcha del domingo. pic.twitter.com/cikhyVZhvJ — Christian Garcés (@ChriGarces) April 18, 2024

“Durante meses el Gobierno negó la posibilidad de un racionamiento energético y se cruzó de brazos. Ahora, al borde de la crisis, decide decretar improvisadamente un día cívico en vísperas de las marchas contra su Gobierno”, aseguró Forero.

Durante meses el gobierno negó la posibilidad de un racionamiento energético y se cruzó de brazos. Ahora, al borde de la crisis, decide decretar improvisadamente un día cívico en vísperas de las marchas contra su gobierno. ¡Más disimulado un chichón! https://t.co/6tI9WFrElU — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) April 18, 2024

La senadora María Fernanda Cabal también se sumó a las críticas: “Este es un país que no le cree (a Petro) y que se cansó de la constante farsa e improvisación”.

No le tema a la Marcha del #21Abril. Este es un país que no le cree y que se cansó de la constante farsa e improvisación. En Bogotá como en otras ciudades la gente ha tomado conciencia de la necesidad de un racionamiento por gobiernos ineptos como el suyo. pic.twitter.com/M4tELaAXwe — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 18, 2024

Incluso, desde la independencia, el senador paisa Nicolás Echeverry (Partido Conservador) calificó como una “coincidencia” que el día cívico coincida además con el cumpleaños del primer mandatario: “¡Claro, porque todos sabemos que apagar las luces de la casa ahorra tanto como apagar las velitas del pastel!” declaró en tono irónico.

¡Qué coincidencia tan oportuna! El día cívico por el ahorro de energía declarado por el presidente Petro cae justo el día de su cumpleaños. ¡Claro, porque todos sabemos que apagar las luces de la casa ahorra tanto como apagar las velitas del pastel! 🎂💡 #Casualidad… https://t.co/mfEawb1KNT — Nicolás Echeverry Alvarán (@nicoecheverryal) April 18, 2024

Ante el racionamiento de agua que se presenta en Bogotá y municipios cercanos, por cuenta de la intensificación del fenómeno de El Niño, Petro sorprendió este jueves al declarar día cívico, instando a tratar de pasar “juntos la emergencia sin racionamientos”.

“Le solicito a la población bogotana voluntariamente y en la medida de sus capacidades, salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo sobre los embalses de agua potable y a la ciudadanía de todo el país hacer en este 19 de abril una acción masiva de ahorro de energía eléctrica. Están a punto de llegar las lluvias. Tratemos de pasar juntos la emergencia sin racionamientos”, manifestó.

En la ceremonia de aniversario 73 del Comando General de las Fuerzas Militares, en Bogotá, Petro aseguró que no se trata de no consumir agua, sino de hacerlo en lugares “donde no haya estrés hídrico”, para subir el nivel de los embalses de producción de agua potable en la Sabana de Bogotá.

“Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible y podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y, sobre todo, para que la gente disminuya, en lo que se pueda, el consumo de agua potable en estas grandes ciudades”, precisó.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, advirtió que Colombia está pasando por una “situación de temperaturas sin precedentes”, lo que implica una “situación totalmente atípica” en los patrones climáticos.

“Los últimos cálculos del Ideam muestran que, en efecto, ya con una alta certidumbre, vamos a tener lluvias copiosas en todo el país durante este fin de semana, más o menos entre este jueves y el lunes próximo. Sin embargo, las últimas dos semanas de abril, que se esperaba estuvieran por encima del promedio, no se ve que realmente vayan a presentarse por encima de lo normal”, explicó.

