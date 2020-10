green

Por lo mismo, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, invitó a los ciudadanos de los municipios donde no se decretaron ni toque de queda ni Ley seca a que asuman esto como “un voto de confianza” y tengan “un buen comportamiento”, para evitar que los contagios por el coronavirus aumenten.

Igualmente, pidió a las personas que celebren Halloween de forma virtual, para evitar las aglomeraciones, y sigan cumpliendo con las medidas de bioseguridad por la pandemia.

Luego, en la comunicación de la Gobernación de Cundinamarca, mencionaron los municipios donde ya se tomaron decisiones para el fin de semana festivo y los que están pendientes. (Lea también: ¿Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades tendrán toque de queda?)

Municipios que tendrá toque de queda en Cundinamarca

Cachipay

Toque de queda para menores de edad, desde el viernes 30 de octubre y hasta el lunes primero de noviembre, de 5 p.m. a 5 a.m.

Para los adultos, el toque de queda será el viernes, a partir de las 10 p.m. y hasta las 4 a.m. del día siguiente; el sábado y el domingo, de 11 p.m. a 4 a.m. del día siguiente; y el lunes festivo, de 10 p.m. a 4 a.m. del día siguiente.

Cajicá

Toque de queda para menores, de 6 p.m. a 5 a.m., todo el fin de semana, incluido el lunes festivo.

Cota

Toque de queda para menores de edad, del 30 de octubre al domingo, desde las 5 p.m. hasta 11:59 p.m.

El Colegio y Topaipí

“Acatarán los anuncios establecidos por el Gobierno Nacional y Departamental”, esto quiere decir que, según la recomendación de la Gobernación, tendrían:

“Restricción de la movilidad para los menores de edad durante los días, viernes 30 de octubre, sábado 31 de octubre, domingo primero y lunes 2 de noviembre de 2020, entre las 5 p.m. y las 5 a.m. del día siguiente. Y para los adultos desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. del día siguiente”.

Funza

Toque de queda para menores de edad, de viernes a domingo, entre las 6 p.m. y las 5 a.m. del día siguiente.

La Mesa

Toque de queda para menores de edad, desde las 2 p.m. del 31 de octubre hasta las 4 a.m. del domingo primero de noviembre.

Madrid

Toque de queda para menores de edad, del 31 de octubre al primero de noviembre, a partir de las 6 p.m. y hasta las 5 a.m.

Mosquera

La Alcaldía del municipio vecino de Bogotá anunció en Twitter que habrá toque de queda para menores de edad del 30 de octubre al primero de noviembre, entre las 2 p.m. y las 7:00 a.m. del día siguiente.

¡Atención! 📣 Estas son las medidas que aplicarán para este fin de semana en nuestro municipio, recuerda que está prohibida la circulación de menores de edad del 30 de octubre al 1 de noviembre en el horario de 2:00 p.m. a 7:00 a.m. del día siguiente. pic.twitter.com/obSITpCAT8 — Alcaldía de Mosquera (@AlcMosquera) October 28, 2020

Nariño

Toque de queda para todos los ciudadanos, de 9p.m. a 5 a.m. hasta el primero de noviembre.

Sibaté

Toque de queda y Ley seca desde el viernes 30 de octubre, a las 8 p.m., hasta el lunes 2 de noviembre, a las 5 a.m.

Soacha

Toque de queda desde el 31 de octubre, a las 4 p.m., hasta el primero de noviembre, a las 4 a.m.

Tausa

Toque de queda para menores, del 30 de octubre al 2 de noviembre, desde las 4 p.m. hasta las 5 a.m. del día siguiente.

Tocancipá

Toque de queda para menores de edad, el 30 de octubre, de 6 p.m. a 6a.m., y el 31 de octubre, de 4 p.m. a 6 a.m.

Además, habrá Ley seca el sábado, de 4 p.m. a 6 a.m.

Villapinzón

Toque de queda para menores de edad, desde las 6 p.m. del viernes hasta las 6 a.m. del 3 de noviembre.

Para los mayores de edad, el toque de queda será del viernes al domingo, de 7 p.m. a 5 a.m.

Yacopí

Toque de queda para menores de edad y Ley seca para toda la población durante el fin de semana.

Zipaquirá

Toque de queda desde las 6 p.m. “hasta siete horas después”, del 30 de octubre al primero de noviembre.

Municipios de Cundinamarca donde no habrá toque de queda

Bituima, Susa y Villeta

No hay toque de queda por Halloween; tendrán actividades virtuales para evitar la salida de los ciudadanos a las calles, especialmente de los menores de edad.

Municipios de Cundinamarca que no han decretado restricciones para Halloween

La Gobernación aseguró, hasta la publicación de esta nota, que está pendiente de lo que determinen los alcaldes de estos municipios para Halloween y el puente: