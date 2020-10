green

Sin embargo, a medida que se acerca el fin de semana del 31 de octubre, que este 2020 cae un sábado, el Gobierno ha enfatizado más en la necesidad de que los ciudadanos entiendan que la pandemia no ha terminado y se debe mantener la disciplina social.

El Ministerio de Salud ha sido claro en que en el espacio público no se debe perder el distanciamiento ni el uso correcto del tapabocas para mantener la tendencia de contagio a la baja.

Por eso, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, recomendó en el programa ‘Prevención y Acción’ del presidente Iván Duque que se debe mantener la precaución para la celebración de Halloween:

“Octubre debe ser el mes de la disciplina, en donde más autocuidado tenemos y ejercemos la responsabilidad individual para el control de la epidemia”.

Pero el funcionario quiso ser más claro en una entrevista que dio en Blu Radio el pasado martes:

“Yo diría, Halloween sin fiestas, Halloween sin aglomeraciones, Halloween sin reuniones familiares extendidas. Halloween en la casa, y no en el centro comercial; eso no tiene sentido en este momento”.

Además, aclaró que estas directrices no van solo para las fiestas de disfraces de niños sino también las de adultos, que son bastante populares en esta ´poca del año.

Todo esto porque esta costumbre en Colombia incrementaría la propagación del virus y el contacto al intercambiar dulces puerta a puerta, recorriendo locales comerciales y otras movilizaciones; además del uso de máscaras que disminuirían el uso de tapabocas y fiestas de disfraces en las que es difícil cumplir con las medidas de bioseguridad y protección. Todas esas actividades facilitarían aglomeraciones que son focos de contagio.

En ese sentido, el Gobierno Nacional dio potestad a los alcaldes y gobernadores para que dicten las medidas que crean convenientes, dependiendo del comportamiento del COVID-19 en sus territorios, y algunos ya anunciaron sus decisiones.

Bogotá no tendrá toque de queda en Halloween

La Alcaldía de la capital descartó una medida de toque de queda para la noche del 31 de octubre. No obstante, les recordó a los padres que los niños no podrán estar en las calles o en los centros comerciales pidiendo dulces porque “salir no es seguro ni bioseguro”, ni para los menores ni para padres.

Es decir que las autoridades apelaron a la consciencia de los ciudadanos para proteger a sus familias, pero no impuso medidas restrictivas.

No obstante, en Soacha sí habrá toque de queda para menores de edad desde el 31 de octubre a las 4:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del primero de noviembre. Y para los bogotanos que deseen viajar a destinos cercanos, deben tener en cuenta que en Melgar y Girardot habrá toque de queda el 31 de octubre desde las 4:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del domingo.

Toque de queda en Medellín por Halloween

Los municipios del Área Metropolitana de Medellín, con excepción de Girardota, decretaron toque de queda para menores de edad durante todo el puente festivo de Halloween. La medida regirá viernes, sábado y domingo desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del siguiente día.

Además, se impuso una Ley seca que comenzará el viernes 30 de octubre a las 6:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. del lunes 2 de noviembre.

Por otro lado, también se decretó el cierre de bares y restaurantes durante el viernes, sábado y domingo a partir de las 10:00 p.m. y hasta las 6:00 a.m.

Cabe mencionar que en Antioquia habrá 115 municipios con toque de queda y Ley seca, durante el fin de semana de Halloween. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, explicó que la medida será para menores y mayores de edad, excepto en la zona del Urabá, donde solo aplicará para los menores.

Esos y otros detalles, como las horas en que regirán las medidas, los publicó la Gobernación en los siguientes trinos:

“2. Toque de queda para menores y adultos, desde el viernes 30 de oct a las 6:00 p.m. hasta el sábado 31 de oct a las 6:00 a.m., del sábado 31 de oct a las 6:00 p.m. al domingo 1 de nov a las 6:00 a.m., y del domingo 1 de nov a las 6:00 p.m. al lunes 2 de nov a las 6:00 a.m.” — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) October 27, 2020

“La única variación a estas medidas es en la región de Urabá, allí el toque de queda será para menores de 18 años, en las otras 7 subregiones el toque de queda será generalizado”: Gobernador @anibalgaviria.https://t.co/jz3TNilfYY pic.twitter.com/eBvTxO7Nvh — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) October 27, 2020

¿Cómo será la celebración de Halloween en Cali?

En la capital del Valle no habrá ni toque de queda ni Ley Seca el próximo sábado y se permitirá que los niños salgan a pedir dulces en grupos de 4 personas. Las familias podrán ir a centros comerciales y transitar por la vía pública, por eso las autoridades enfatizaron en mantener las medidas de bioseguridad.

Para el fin de semana en Cali sí estarán prohibidas las fiestas con más de 50 personas o caravanas que afecten la movilidad en la ciudad.

¿Cómo será la celebración de Halloween en Barranquilla?

Durante la celebración de Halloween, en Barranquilla no estarán permitidas aglomeraciones, fiestas ni eventos sociales o familiares, como ha sucedido hasta ahora. Sin embargo, el alcalde Jaime Pumarejo, que esta semana anunció el aplazamiento del Carnaval de Barranquilla, no ha informado de medidas restrictivas adicionales.

Cerca de allí, en Soledad habrá toque de queda y Ley seca durante todo el fin de semana desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente.

¿Cómo será la celebración de Halloween en Armenia?

En la capital quindiana se declaró Ley seca y toque de queda para menores de edad desde el viernes 30 de octubre a las 4:00 p.m. hasta el domingo primero de noviembre a las 6:00 a.m.

¿Cómo será la celebración de Halloween en Pereira?

Por ser la región con más casos del Eje Cafetero, Pereira y otros municipios de Risaralda como Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal decretaron toque de queda el desde el viernes hasta el lunes, entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Además, para menores de edad habrá una restricción de movilidad adicional desde el sábado 31 de octubre a las 6:00 a.m. hasta el domingo primero de noviembre a las 6:00 p.m.

También habrá Ley seca todo el puente festivo en esos municipios desde las 6:00 p.m. del viernes 30 de octubre hasta el martes 3 de noviembre a las 6:00 a.m. Las personas no podrán usar máscaras o pintarse la casa ni podrán transitar motos con parrillero.

¿Cómo será la celebración de Halloween en Ibagué?

La capital tolimense fue la primera en adoptar medidas para evitar la propagación del coronavirus, pues está en alerta por el incremento de la ocupación de UCI en la ciudad.

En ese sentido, la Alcaldía de Ibagué decretó un toque de queda que regirá entre las 4:00 de la tarde del 31 de octubre y las 4:00 de la mañana del día siguiente. La medida también regirá en 46 municipios de Tolima.

¿Cómo será la celebración de Halloween en Bucaramanga?

El alcalde Juan Carlos Cárdenas informó que en la ‘ciudad bonita’ se mantendrá vigente el toque de queda a partir de las 11:00 de la noche, pero no habrá Ley seca durante el puente festivo.

Sin embargo, fue claro en que no se permitirá que los niños estén en la calle intercambiando dulces o regalos, pues el comercio se mantendrá activo.

Aparte de Bucaramanga, en Santander también habrá toque de queda en Floridablanca, para menores de 15 años, desde el 31 de octubre a las 3:00 p.m. , y hasta el primero de noviembre, a las 5 a.m.

En ese municipio, además, decretaron Ley seca el 31 de octubre, dijo el secretario del Interior de Floridablanca, Jaime Ordóñez, a Caracol Radio, se puede leer en este ‘post’ de Twitter: