El reto de Petro a Cabal se motivó cuando la senadora del Centro Democrático publicó una fotografía donde Bolívar está desnudo posando con varios maniquíes, y, para cubrirse sus partes íntimas, utiliza la cabeza de uno de los muñecos.

“Creo que el problema es de exhibicionismo”, escribió la congresista en su Twitter.

Acto seguido, Petro le dijo a Cabal que hiciera lo mismo, porque “no hay que avergonzarse del cuerpo. “Te reto”, escribió el exalcalde de Bogotá.

El protagonista del desnudo, por su parte, le contestó a la uribista en la red social, y contó que la imagen fue de una campaña que hizo contra el machismo de la extinta Revista Cambio, en 2005.

Y agregó: “Como no hay fotos mías con narcos, ni he robado, ni he matado, ni recibido AIS (sic), tienen que publicar esto”.

El reto de Petro provocó diferentes reacciones en los usuarios de redes sociales, pues mientras unos animan a Cabal a aceptar, otros le piden que mejor se abstenga.

No obstante, no faltaron los que revivieron una fotografía de la senadora en bikini, para darle un abrebocas a Petro, mientras que ella decide sí acepta o no-