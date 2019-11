La fuerte discusión de la plenaria del Senado de este martes empezó luego de que la senadora del partido Farc Victoria Sandino dijera que “ojalá” que la “motivación moral” que tienen los uribista para discutir la situación de vulnerabilidad de los niños fuera igual para “no ordenar el asesinato en bombardeos a niñas de 12 años, por ejemplo”, refiriéndose al operativo militar contra el jefe disidente ‘Gildardo Cucho’ que mató a 8 menores.

Esa intervención molestó a más de un uribista, por lo que el senador Fernando Araújo, del Centro Democrático, aseveró que Sandino debería declararse impedida para esos temas por, según él, “tiene tres investigaciones inconclusas por reclutamiento de menores, tiene 4 denuncias por asistir a abortos inducidos, tiene 2 implicaciones por casos de acceso carnal violento no consentido”.

En ese momento empezó una pelea en varios sectores del Senado y el senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, del partido Farc, le respondió a Araújo tildando a los uribistas de “cínicos” y “sinvergüenzas”.

“Señores y señoras del Centro Democrático: no utilicen los menores de edad con fines protervos, ideológicos, no sean cínicos, no sean descarados, no sean sinvergüenzas”, manifestó airadamente, y agregó que está comprobado que los parlamentarios del partido Farc no tienen procesos por ese delito.