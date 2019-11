El ganadero habló en esos términos luego de que Vicky, en Semana, le preguntara sobre si el arte es libre en Colombia, a lo que respondió:

“Es libre, pero no se burle usted de aquellas largas tradiciones como la Católica. Por qué tienen que venir a burlarse en una obra de teatro de la religión Católica. Pues no me gusta”.

Según dice, los artistas no tienen derecho porque a los católicos en Colombia no les gusta que les malinterpreten lo que es su cultura. “Vaya usted a meterse con la propia, pero no con la nuestra”, reiteró.

José Félix Lafaurie tocó el tema de la obra de teatro que él pensó que era satánica. Este fin de semana en Twitter aseguró, haciendo uso de imágenes de dicha obra, que “encapuchados” estaban haciendo esos actos en Medellín, y pidió “orar por Colombia”.

Además, el esposo de la senadora María Fernanda Cabal también dijo que los supuestos “ritos satánicos” se estaban haciendo frente a una iglesia del Poblado, en Medellín justo 13 días antes de la convocatoria del paro nacional, y que eso no era una coincidencia, pues el número 13 “simboliza rebelión / rebeldía”.

“Hay que orar por Colombia y rechazar a aquellos que pretenden destruirla”, escribió Lafaurie, en su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que el episodio que describió Lafaurie nunca sucedió. Lo que sí pasó fue que en el centro de Medellín, el sábado 9 de noviembre, el artista Anlú Laferal presentó su obra ‘La perenigración de la Bestia’, un performance que duró dos horas.

A través de esa obra, explicó el Museo de Antioquia en su portal web, el artista busca “denunciar la violencia por el perjuicio hacia personas que por su orientación sexual o identidad de género se salen de las normas tradicionales en la ciudad de Medellín y busca realizar una ceremonia como ritual de paso y memoria por las víctimas de esta violencia heteronormativa”.

Esta es la entrevista completa del ganadero con Vicky: