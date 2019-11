Martín Santos contó en esa emisora que el haber pronunciado esa frase en medio de la protesta nacional, en 2013, fue un error que cometió el expresidente Santos, debido a que, según él, “un asesor” del exmandatario le había dicho que “no era un paro que cobijara a los sectores importantes”.

Fue a partir de esa explicación que Martín Santos se atrevió a comparar esa frase que lanzó su padre con la que pronunció el presidente Iván Duque, hace una semana, cuando le preguntaron por el bombardeo en donde murieron unos 8 menores de edad, en Caquetá.

“Cuando el presidente Duque menciona la frase de ‘no sé de qué estás hablando, viejo (en realidad es: “¿De qué me hablas, viejo?”), me acordé de cuando mi papá dijo que ‘el tal paro no existe’”, recordó Martín, y reconoció que esa declaración le “costó sangre, sudor y lágrimas” al exmandatario.

Por eso, y para que no agite más el inconformismo de los manifestantes, Martín le dejó un consejo al presidente Duque para que no le pase lo mismo que a su padre.

“Yo creo que desconocer el malestar en la sociedad e ignorarlo termina siendo peor, al final de cuentas. Eso le sucedió a mi papá y le está sucediendo al Gobierno”, comentó.

Martín también dijo, en la entrevista, que apoya la protesta nacional convocada para el próximo 21 de noviembre, y aseguró que ese es el resultado de acciones que se dieron en el pasado.

“Es una paradoja porque el Gobierno, para unas cosas, se lava las manos y le echa la culpa al gobierno anterior, pero, para otras, se toman esos logros como propios, y esas incoherencias son una de las razones por las que la gente está insatisfecha con este Gobierno y con sus voceros”, aseguró Martín.

El entrevistado aprovechó para lanzar un reproche frente a lo que considera fueron “mentiras” que se dijeron, desde el hoy partido de gobierno, en contra del plebiscito por la paz que convocó su padre.

“Ahora se les está devolviendo lo que hicieron, en abril de 2016, porque ellos maleducaron a la sociedad civil para protestar, y yo tengo un dicho que aplica perfectamente, y es que si uno tira una bola contra la pared se le devuelve, y eso es lo que le está pasando al Gobierno”, apuntó Santos.

Al final, Santos también habló del trino que publicó José Félix Lafaurie, que advirtió sobre un supuesto “ritual satánico” antes del paro, pero resultó que en realidad se trataba de una obra de teatro.

Esta es la entrevista completa (habla del paro a partir del minuto 18).