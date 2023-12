Desde Dubái, el presidente Gustavo Petro respondió a W Radio a las declaraciones de Martha Lucía Zamora en ‘El reporte Coronell’, en donde dio explosivas revelaciones sobre la licitación de pasaportes en la Cancillería.

El presidente aseguró que quiere que “exista una investigación penal”, ya que asegura que desde el inicio y públicamente afirmó que un “proceso de esos, con unas cláusulas que, en mi opinión, llevaban a un posible ganador, no podía ser, en mi Gobierno no, en mi Gobierno no se prefabrican licitaciones”.

Agregó que lo que se busca es que “cada vez que haya una licitación, haya competencia, se pueda escoger lo mejor, en calidad y en precio, que no necesariamente coinciden siempre en ambas cosas”.

El presidente aseveró que no está de acuerdo cuando llega un solo proponente en una licitación.

Las revelaciones de Martha Lucía Zamora en El Reporte Coronell

En diálogo con ‘El reporte Coronell’, Martha Lucía Zamora confirmó su renuncia al cargo de directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tras la polémica con el canciller Álvaro Leyva relacionada con la accidentada licitación de pasaportes en Colombia.

Según ha revelado la W, Leyva ha negado repetidamente que haya gritado a Zamora por diferencias sobre la forma de resolver el conflicto con la empresa contratista de los pasaportes Thomas Greg & Sons.

Según recoge Daniel Coronell en su columna, “Leyva quiere, con razón o sin ella, sacar a Thomas Greg del negocio”. Zamora, por su parte, ha asegurado que, desde el punto de vista jurídico, “es necesario buscar una solución alternativa porque el Estado puede perder la demanda y la rabieta de hoy puede costarles mañana a los sufridos contribuyentes 120.000 millones de pesos”.

Una versión, ratificada por varios testigos, ha señalado que el pasado lunes 27 de noviembre el canciller Leyva abordó a Martha Lucia Zamora cuando ella se encontraba en la antesala de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y, sin mediar palabra, empezó a gritarla, señalarla con el dedo, manotear y vociferar varias frases como: “Usted no cuida al presidente, yo soy el único que lo cuida” y “Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto”.

Esta nueva polémica del Gobierno Petro se da por la continuidad o no de Thomas Greg & Son con la expedición de los pasaportes en Colombia. Recordemos que en octubre hubo problemas por la finalización del contrato con esa entidad.

Leyva se empeña a sacar del negocio a esa empresa y lanzar una licitación para conseguir una nueva organización que se encargue de ese documento.

A esto se le suma las diferentes polémicas con su gabinete ministerial y las diferentes salidas que ha tenido su Gobierno en menos de dos años.

