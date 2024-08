Por: El Espectador

El presidente Gustavo Petro volvió a defender sus reformas, esta vez en la Asamblea de la Colombia Humana, el partido que fundó y que espera liderar la unidad del progresismo para las elecciones del 2026.

Hizo un llamado a la ciudadanía a la movilización para apoyar sus iniciativas, que, según él, estarían peligrando por el análisis que le hará la Corte Constitucional tras las demandas presentadas en su contra y en el Legislativo.

Después de que fuera aprobada en su último debate en la Cámara de Representantes y al recibir la sanción presidencial, la reforma pensional recibió a su nombre varias demandas ante el alto tribunal, con demandas de inconstitucionalidad, además de señalamientos de que fue aprobada “a pupitrazos”. Una de ellas, la de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), ya fue admitida por la Corte Constitucional.

“Si nos tumban las reformas ahora, pues se vuelven a presentar y se hace hasta que se aprueben”, indicó el mandatario.

Petro apuntó que a los magistrados les habían “ordenado” tumbar el articulado, lo que se suma a las pullas que el mandatario ha enviado a las altas cortes en los últimos meses. El presidente ha sostenido que el poder Judicial ha frenado el avance su gobierno, llamándolo incluso un “golpe blando”. Esto ha llevado a que los altos tribunales defiendan la independencia de las ramas del poder en Colombia.

El jefe de Estado también hizo un llamado a la ciudadanía para que se tomara las calles y defendiera el “gobierno del cambio”, específicamente, las iniciativas que no han podido superar las discusiones en el Legislativo, e incluso las que ya lo habrían hecho.

“Las reformas sociales están en peligro. Tumban la reforma pensional o la laboral, en el Congreso, o no sé dónde: ¿y dónde está el pueblo?”, apuntó en su discurso. Y añadió: “¿en qué estamos usando nuestra energía política? ¿En pelear entre nosotros? Debería de haber millones de personas en las calles defendiendo el proyecto de la democracia”.

El pasado 7 de agosto, cuando el primer Gobierno de izquierda cumplió dos años en el poder, sindicatos y organizaciones sociales salieron a las calles para pedir al Congreso que aprobara las reformas que serían presentadas en esta legislatura. Hasta el momento, solo la reforma laboral ha sido radicada, aunque va para su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Falta todavía que el Ejecutivo presente la reforma a la salud y la reforma agraria, otros puntos clave en la agenda de lo que queda el 2024. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que no se radicarían hasta que no se hubieran discutido con todos los partidos, por los que en las últimas semanas se concretaron varios encuentros con bancadas. Sin embargo, esto no necesariamente llevó a un consenso o asegurar los votos necesarios para que estas pudieran ser aprobadas.

