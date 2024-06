Por: El Colombiano

En los últimos meses el país viene experimentando distintas expresiones políticas que se manifiestan en las calles. Tanto la del pasado 21 de abril en que no solo sectores de oposición manifestaron su inconformidad con el gobierno de Gustavo Petro como con las del 1 de mayo, Día del Trabajo, a favor del Ejecutivo. En ambos días, cientos de miles de personas asistieron en las principales ciudades del país ejerciendo el derecho a la movilización.

Pero en las últimas horas se conoció que sectores de la oposición están convocando marchas para el 20 de julio, Día de la Independencia. En particular, el líder del movimiento Salvación Nacional y excandidato presidencial, Enrique Gómez, expresó en sus redes sociales que: “Al perro no lo capan dos veces y esas movidas por parte del congreso de los pueblos no son más que un despliegue de estrategias tácticas para arrodillar al país de nuevo. Les dejo mi propuesta: marchemos el 20 de julio y salgamos a defender nuestra democracia”.

Al perro no lo capan dos veces y esas movidas por parte del congreso de los pueblos no son más que un despliegue de estrategias tácticas para arrodillar al país de nuevo. Les dejo mi propuesta: marchemos el 20 de julio y salgamos a defender nuestra democracia. pic.twitter.com/hZ0eVAzxsE — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) June 6, 2024

“El 21 de abril fue enorme. Hagamos palidecer esa marcha. Hagámosla más grande”, agregó Gómez. Por lo pronto, se sabe que la propuesta de la constituyente impulsada por el jefe de Estado es uno de los temas por los que marcharían, entre otros que se repiten de la marcha pasada: salud, pensión y educación, esto por las reformas que impulsa el Gobierno en el Congreso.

Por lo pronto, la propuesta que se hace con más de un mes de antelación, no han sido ampliamente replicada por otros sectores de oposición. Como tampoco hay una respuesta concreta del Gobierno Nacional. Es importante recordar que ese mismo día, 20 de julio, se instala una nueva legislatura en el Congreso y es tradición que el jefe de Estado intervenga con un discurso.

Esta convocatoria a marchar llega semanas antes en que las reformas sociales del presidente Gustavo Petro corren su trámite por los apretados tiempos del Congreso, a lo que se suma una cantada investigación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por supuesta violación de topes de campaña, el petrismo sigue buscando salidas para fortalecer y rodear al Gobierno, aterrizar su proyecto de cambio y afianzar las bases que le permitieron conquistar el poder.

