La propuesta del presidente Gustavo Petro de implementar un nuevo plan de inversión forzosa en el sector financiero ha ocasionado controversia en Colombia. Aunque el objetivo al que le apunta el Gobierno es aumentar el crédito para las micro y medianas empresas, expertos han señalado que el efecto de dicha medida complicaría la recuperación económica.

En términos sencillos, el mandatario explicó que desea manejar un porcentaje del ahorro que tienen las personas en los bancos para ofrecer créditos a actividades de producción, con la novedad de hacerlo con tasas de interés más bajas que las establecidas por las entidades financieras.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarollo, habló con Pulzo y advirtió que, pese a que esta propuesta no es una expropiación (como dijo el expresidente Iván Duque), sí es una “muy mala idea” porque tendría graves consecuencias económicas.

En primer lugar, Mejía detalló en qué consiste una inversión forzosa: “Es una inversión que tienen que hacer los bancos de forma obligatoria en algunos títulos que emite el Gobierno […]. Con esos recursos que capta el Gobierno puede hacer operaciones de crédito [es decir, prestar dinero] a través de sectores estratégicos. Las inversiones forzosas existen en el país desde hace más de 30 años inversiones, por ejemplo, para el sector agropecuario”.

El director de Fedesarrollo hizo énfasis que dichas inversiones no son confiscaciones de los depósitos que tienen los colombianos en los bancos, pero sí resultan siendo una mala idea en el marco de un contexto de una economía que apenas empieza a levantar cabeza.

“Las inversiones forzosas no son expropiaciones del ahorro de los colombianos. Pero a pesar de que no lo son, sí son una mala idea porque la experiencia en el caso colombiano, en países de América Latina y a nivel mundial que han implementado este tipo de medidas, lo que muestra es que los bancos tienen que buscar esa rentabilidad perdida en otro instrumento. ¿Qué hacen? Suben las tasas de interés del resto de modalidades de crédito”.

Mejía comentó que la idea de Petro impactaría tanto a los ahorradores como a las empresas y hogares que piden créditos, en la medida en que se reducen los recursos disponibles para que los bancos asignen sus préstamos y, por ende, estos se vuelven más costosos.

“Lo que terminan haciendo las inversiones forzosas, que técnicamente son una medida de represión financiera, es encarecer el costo del crédito para las empresas y los hogares. Eso luce como una muy mala idea justamente en el contexto de una economía que viene hasta ahora acelerando su crecimiento, pero que está creciendo por debajo del 2 %. Lo que uno quiere en este momento es un sistema financiero que esté otorgando más crédito a los hogares y las empresas, no encareciendo a través de un proyecto de ley”, afirmó el director de Fedesarrollo.

Mejía precisó que los bancos compensarían la pérdida de rentabilidad, por lo que “el resultado para quien es usuario de servicios de crédito es que le va a aumentar su tasa de interés”.

¿Dinero en cuentas de ahorro corre riesgo por idea de Gustavo Petro?

No. Mejía explicó que el Estado respalda los fondos que se le entreguen. En ese sentido, el dinero depositado en las cuentas de ahorro no peligra. “No hay ningún riesgo para los ahorradores. Colombia tiene una adecuada supervisión de las entidades de crédito y tiene un fondo de garantías de las instituciones financieras, que es un seguro para todos los depositantes del país hasta por 50 millones en cuentas de ahorro o cuentas corrientes”.

Sin embargo, explicó que el Gobierno puede meterse en una camisa de once varas si otorga mal los créditos y no se los pagan: “El riesgo es que esos créditos que se otorguen a sectores estratégicos al final no se paguen. El Gobierno tendrá que cumplir con esos compromisos en el caso, por ejemplo, del Banco Agrario, pues tendría que entrar a capitalizar la entidad con recursos del Presupuesto General de la Nación. Sí hay riesgos para el gobierno, no hay ningún riesgo para los ahorradores en el país”.

