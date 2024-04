Luego de que miles de personas se volcaran a las calles para protestar en contra de la administración de Gustavo Petro, el presidente optó por apropiarse de las tradicionales marchas que hacen las centrales sindicales el primero de mayo de todos los años y, a través de su cuenta de X, volvió a invitar a la gente a que se movilice.

El mandatario publicó un extenso trino en el que criticó las marchas que se llevaron a cabo este fin de semana como rechazo a sus reformas y aprovechó para invitar a las personas a que salgan a las calles este miércoles, como si no se tratara de una movilización típica de la fecha.

“Que sea la gran caminata alegre de la gente que trabaja y estudia, que sueña y hace. En este primero de mayo tampoco habrá gases, ni golpes, ni morirá nadie como si sucedía antes”, expresó.

Han sido 13 los y las periodistas agredidos en las marchas del uribismo en todo el país. Ni hablar de los gritos de muerte y las agresiones a quienes consideran "petristas". Abrimos nuestra mano al acuerdo, permitimos su libre expresión, sin gases, ni ojos destruidos, dispuestos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2024

Además, Petro se fue en contra de las personas que protestaron por sus proyectos y resaltó que su administración no utilizó gases para disolver las movilizaciones, pese a que en realidad eso no fue necesario porque no hubo alteraciones al orden público.

“Abrimos nuestra mano al acuerdo, permitimos su libre expresión, sin gases, ni ojos destruidos, dispuestos a defender incluso a su líder de la justicia internacional, los invitamos a trabajar con nosotros la paz, los invitamos todos los días a discutir los proyectos de ley”, afirmó

También respondió a quienes piden su salida de la Presidencia con cánticos como “Fuera, Petro”. Señaló que estaría en su cargo hasta 2026, como lo establece la normativa colombiana: “Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos. Después la historia juzgará. Ya habló el odio, ahora que hable el amor”.

Y sí, se dice estaría porque el presidente habló sobre la opción de hacer una asamblea constituyente en el país, ante la imposibilidad de que el Congreso apruebe sus reformas, la cual podría dar pie a modificaciones para su reelección.

Aunque Petro ha dicho que su idea no tiene nada que ver con una reelección, es clave mencionar que en campaña también dijo que no haría una constituyente… y ahora parece estar fascinado con esa figura.

El fantasma de la reelección ha sido avivado por voces como las del expresidente Iván Duque, quien en El Tiempo esbozó una especie de guion en el que, según él, está incurriendo Petro con el fin de inducir a una crisis que al final le terminará beneficiando con su reelección. Hasta lo comparó con Hugo Chávez.

